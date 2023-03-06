$44 млн в інфраструктуру транспортування українського зерна

Перевантажувальний комплекс побудують в Ізмаїлі

Проблеми експорту українського зерна вирішать за допомогою інвестицій. Їх нададуть Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в партнерстві з трьома компаніями — Grain Alliance, "Кернел" і "Нібулон".

Про це повідомила пресслужба "Нібулона".

"Компанія "Нібулон" стала учасником нової програми приватного партнерства USAID — US Agency for International Development. Агенція виділяє кошти на підтримку проєкту з будівництва перевантажувального терміналу в м. Ізмаїл Одеської області", — йдеться у повідомленні.

В компанії зазначають, що отримані інвестиції дозволять "НІБУЛОН" збільшити операційні потужності філії "Бессарабська". При пропускній спроможності 300 тисяч тонн на місяць, розширення терміналу сприятиме експорту додаткових 2 мільйонів тонн зерна на рік.

"Загалом фінансування від USAID, яке окрім "Нібулон" охоплює ще двох представників великого бізнесу, складе понад 44 млн доларів США. Інвестиції будуть спрямовані на розширення інфраструктури та можливостей зберігання в галузі сільського господарства України", — зазначили в компанії.

Надане фінансування збільшить операції з експорту зерна на трьох терміналах: Ізмаїл і Рені, які розташовані на Дунаї в Україні, і Чірна-над-Тісоу в Словаччині.

Інвестиції "Кернел" та "Нібулон" покриватимуть низку потреб від проєктування та реконструкції причалів у порту Рені до розширення операційних можливостей порту Ізмаїл. Grain Alliance придбає перевантажувальний склад у Словаччині, що включатиме будівництво силосів та закупівлю транспортного обладнання, зокрема, вантажівок та залізничних вагонів. USAID, у свою чергу, здійснить закупівлю обладнання для навантаження зерна, споруд для тимчасового зберігання та відновлених локомотивів для використання в Україні.

Партнерство USAID з трьома компаніями, дві з яких є українськими, має тісні зв’язки з місцевою аграрною економікою, а тому допоможе підтримати Україну та її народ, який продовжує захищати себе від несправедливого та неспровокованого нападу з боку росії. Завдяки ініціативі "AGRI-Україна" USAID надало початковий внесок у розмірі 100 млн доларів, а завдяки новим партнерствам залучило понад 70 млн доларів у вигляді інвестицій приватного сектору. USAID прагне залучити ще 80 доларів, у тому числі від інших донорів, приватного сектору та фондів, із загальною цільовою інвестицією у 250 млн доларів.