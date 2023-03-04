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Зернова ініціатива: за тиждень експортували півмільйони тонн зерна

4 березня 2023 12:05
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Зернова ініціатива: за тиждень експортували півмільйони тонн зерна
Черги в Босфорі не зменшуються
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За минулий тиждень у рамках зернової ініціативи 20 суден покинули українські порти. На їх борту було майже півмільйони тонн зерна та інших продуктів харчування.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні. 

Обсяги експорту рф зросли

Тим часом рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 224 суден, з них 81 суден рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 163 суден, з них 52 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

вмс

Нагадаємо, начальник Одеської ОВА Максим Марченко, разом з І-м заступником Міністра розвитку громад, території та інфраструктури України Василем Шкураковим та народним депутатом Юрієм Кісєлем провели інспекцію роботи портів. Наразі зберігається низький показник виходу суден.

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