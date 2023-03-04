"Зерновая инициатива": за неделю экспортировали полмиллиона тонн зерна
За прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 20 судов покинули украинские порты. На их борту было около полумиллиона тонн зерна и других продуктов питания.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
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"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.
Объемы экспорта россии выросли
Тем временем россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
За неделю в интересах россии проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря — 224 судов, из них 81 судов двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю — 163 судов, из них 52 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, начальник Одесской ОВА Максим Марченко вместе с 1-м заместителем министра развития громад, территории и инфраструктуры Украины Василием Шкураковым и народным депутатом Юрием Киселем провели инспекцию работы портов. В настоящее время сохраняется низкий показатель выхода судов.