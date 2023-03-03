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"Зернова ініціатива": зберігається критично низький показник виходу суден із портів

3 березня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зернова ініціатива": зберігається критично низький показник виходу суден із портів
В день виходить тільки 2-3 судна
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Начальник Одеської ОВА Максим Марченко, разом з І-м заступником Міністра розвитку громад, території та інфраструктури України Василем Шкураковим та народним депутатом Юрієм Кісєлем провели інспекцію роботи портів. Наразі зберігається низький показник виходу суден. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА. 

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Україна зазнала втрат через навмисні дії інспекторів рф в січні, коли експорт "зерновим коридором" зменшився на 25% порівняно з груднем. Інспектори затримували судна у Босфорі, що призвело до критично низького показника виходу суден з портів — лише 2-3 на добу, і це продовжилось й у лютому. Ситуація залишається напруженою, і влада прагне розв'язувати цю проблему шляхом взаємодії з міжнародними партнерами.

Максим Марченко

"Загалом за період роботи "зернового коридору" порти Великої Одеси: Чорноморський, Одеський та порт "Південний" відправили 777 суден. Світ отримав лише 22 млн тонн продовольства, а має отримати понад 30 млн тонн за умови стабільного функціонування коридору. Тому закликаємо сторони Чорноморської зернової ініціативи сприяти її стабільній роботі, продовженню і розширенню, та забезпечити вільне торговельне судноплавство в Чорноморському регіоні", — сказав Начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

Зазначимо, наразі в Одеському порті триває завантаження 50 тисяч тонн української пшениці, на судно "AVRA I". Продовольство надалі транспортують до Кенії. 

Зернова ініціатива

Нагадаємо, бізнес закликає сторони Чорноморської зернової ініціативи — ООН і Туреччину — сприяти її стабільній роботі, продовженню і розширенню. Крім того, забезпечити вільне торговельне судноплавство в Чорноморському регіоні.

Попри саботаж з боку рф, Україна посіла перше місце у світі за експортом продукції, що не містить ГМО. Також вдалось зберегти світове лідерство у постачанні соняшникової олії.

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