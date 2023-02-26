Миколаївський порт можуть приєднати до "зернової угоди": які умови

Планують зробити ставку на товари з доданою вартістю

Поки з портів великої Одеси відходять каравани рятівної пшениці для країн Африки, росіяни попри гуманітарне право обстрілюють Миколаївщину. Морська галузь не може працювати через ризик життя, але Україна планує поновити довоєнні потужності Миколаївпорту.

Про це повідомив заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"‎Ми підкреслюємо кілька речей, критичних для "зернової угоди‎"‎. Це розширення географії відправки з портів, перш за все, йдеться про Миколаївський порт, який до війни був одним з найбільших з точки зору фізичних обсягів сільгосппродукції. І також важливо говорити про розширення номенклатури, тобто перелік сільгосппродукції, яка може експортуватися. Зокрема, це продукція садівництва, тваринництва, якої потребує світ", — зазначив Висоцький.

У планах Міністерства Агрополітики розширення асортименту для експорту морем, шляхом експорту продукції з доданою вартістю. За словами Висоцького, зараз тривають переговори з ООН і Туреччиною по "зерновій угоді". Можливо вдасться внести Миколаївський порт до домовленості під час пролонгації її в березні цього року.

Верховна Рада України підтримала зміни в бюджет, що надають гарантію судновласникам чи операторам суден на компенсацію збитків від російської агресії. Враховуються ті судна, що йшли до портів Одещини.

З початку року спостерігається значний розвиток експорту чавуну через Ізмаїльський морський порт. Лише за січень цього року показник склав майже 38 тисяч тонн. Для порівняння за весь 2022 рік загальний обсяг був лише 18,9 тисячі тонн