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За січень з порту Ізмаїл експортували чавуну більше ніж за весь 2022 рік

23 лютого 2023 18:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Експорт чавуну через Ізмаїльський порт зріс у 2023 році вдвічі
Експорт української продукції – один із методів подолання економічної кризи
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З початку року спостерігається значний розвиток експорту чавуну через Ізмаїльський морський порт. Лише за січень цього року показник склав майже 38 тисяч тонн. Для порівняння за весь 2022 рік загальний обсяг був лише 18,9 тисячі тонн.

Про це повідомляє керівник ДП "АМПУ" Олексій Востріков.

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"На жаль, після вторгнення рф більшість українських морських портів припинила свою діяльність, і наразі лише дунайські порти здатні приєднатися до експорту металопродукції", — зазначив Олексій Востріков.

На минулому тижні з Ізмаїльського морського порту вийшло морське судно "SPARTA" з 5 тисячами тонн українського чавуну, яке прямує до Туреччини. Загалом експорт чавуну здійснюється до Румунії, Австрії, Болгарії, Італії та Туреччини.

У 2021 році чорні метали займали перше місце серед експортних категорій товарів, у 2022 році вони поступилися першістю зерновим культурам.

Нагадаємо, з 1 січня в Українському Дунайському пароплавстві запровадили нову систему електронного документообігу. Також нарешті позбулися залишків старого програмного забезпечення російського виробництва, яке раніше використовувалося на підприємстві.

Також ми писали, що в Одеській області дефіцит кадрів серед кваліфікованих судноводіїв із дунайським дипломом — одна з найгостріших проблем  пароплавства. Фахівців банально не вистачає, і з цим зіштовхнулися майже всі судноплавні компанії.

Тим часом за 11 місяців порти Дунайського регіону — Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ — показали неймовірні результати й змогли обробити втричі більше вантажів. За час вдалося обробити 14,5 млн тонн вантажів, таких показників торік і близько не було.

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