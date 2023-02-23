Экспорт чугуна через Измаильский порт вырос в 2023 году вдвое

Экспорт украинской продукции — один из методов преодоления экономического кризиса

С начала года наблюдается значительное развитие экспорта чугуна через Измаильский морской порт. Только за январь этого года показатель составил около 38 тысяч тонн. Для сравнения за весь 2022 год общий объем составил всего 18,9 тысячи тонн.

Об этом сообщает руководитель ГП "АМПУ" Алексей Востриков.

"К сожалению, после вторжения России большинство украинских морских портов прекратило свою деятельность, и сейчас только дунайские порты способны присоединиться к экспорту металлопродукции", — отметил Алексей Востриков.

На прошлой неделе из Измаильского морского порта вышло морское судно "SPARTA" с 5 тысячами тонн украинского чугуна, направляющегося в Турцию. В целом экспорт чугуна осуществляется в Румынию, Австрию, Болгарию, Италию и Турцию.

В 2021 году черные металлы занимали первое место среди экспортных категорий товаров, в 2022 году они уступили первенство зерновым культурам.

Напомним, с 1 января в Украинском Дунайском пароходстве была введена новая система электронного документооборота. Также наконец-то избавились от остатков старого программного обеспечения российского производства, которое ранее использовалось на предприятии.

Также мы писали, что в Одесской области дефицит кадров среди квалифицированных судоводетелей с дунайским дипломом — одна из острейших проблем пароходства. Специалистов банально не хватает, и с этим столкнулись почти все судоходные компании.

Между тем, за 11 месяцев порты Дунайского региона — Измаил, Рени, Усть-Дунайск — показали невероятные результаты и смогли обработать втрое больше грузов. За время удалось обработать 14,5 млн тонн грузов, таких показателей в прошлом году и в помине не было.