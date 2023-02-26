Николаевский порт могут присоединить к "зерновому соглашению": какие условия

Планируется сделать ставку на товары с добавленной стоимостью

Пока из портов большой Одессы отходят караваны спасательной пшеницы для стран Африки, россияне, несмотря на гуманитарное право, обстреливают Николаевщину. Морская отрасль не может работать из-за риска жизни, но Украина планирует восстановить довоенные мощности Николаевпорта.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"‎Мы подчеркиваем несколько вещей, критических для "зернового соглашения‎"‎. Это расширение географии отправки из портов, прежде всего, речь идет о Николаевском порту, который до войны был одним из самых больших с точки зрения физических объемов сельхозпродукции. И также важно говорить о расширении номенклатуры, то есть перечень сельхозпродукции, которая может экспортироваться. В частности, это продукция садоводства, животноводства, в которой нуждается мир", — отметил Высоцкий.

В планах Министерства агрополитики расширение ассортимента для экспорта морем путем экспорта продукции с добавленной стоимостью. По словам Высоцкого, сейчас продолжаются переговоры с ООН и Турцией по "зерновому соглашению". Возможно, удастся внести Николаевский порт в договоренность во время пролонгации ее в марте этого года.

Верховная Рада Украины поддержала изменения в бюджет, предоставляющие гарантию судовладельцам или операторам судов на компенсацию ущерба от российской агрессии. Учитываются те суда, которые шли в порты Одесской области.

С начала года наблюдается значительное развитие экспорта чугуна через Измаильский морской порт. Только за январь этого года показатель составил около 38 тысяч тонн. Для сравнения за весь 2022 год общий объем составлял всего 18,9 тысячи тонн