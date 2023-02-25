Одеська морська галузь може отримати державну компенсацію: як це зробити

Проєкт гарантує відшкодувати збитки працівникам морської галузі

Верховна Рада України підтримала зміни в бюджет, що надають гарантію судновласникам чи операторам суден на компенсацію збитків від російської агресії. Враховуються ті судна, що йшли до портів Одещини.

Про це повідомили у пресслужбі Кабінету міністрів України

Зміни у законі України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" передбачають виплати компенсацій фрахтувальникам, операторам чи власникам морських суден та суден внутрішнього плавання гарантії компенсації шкоди, заподіяної внаслідок агресії росії. На ці цілі передбачено до 20 мільярдів гривень. Прийняті парламентом зміни стосуються суден, які ходять як під прапором України, так і під прапорами іноземних держав.

В лютому минулого року, аналогічне рішення було ухвалено для авіаційної галузі. Тоді уряд за погодженням з Бюджетним комітетом Верховної Ради України для цієї галузі виділили 16,6 мільярда гривень.

З жовтня ефективність "Зернової ініціативи" не перевищує 40% від наявних експортних потужностей. Це призводить до дефіциту продовольства та зростання його вартості на світових продовольчих ринках, адже саме Україна є ключовим постачальником соняшникової олії та лідером за експортом пшениці, кукурудзи та ячменю.

Балкер VALSAMITIS з 25 тисячами тонн української пшениці до Кенії та 5 тисячами тонн до Ефіопії вийшов з порту "Чорноморськ". Це п‘яте судно в рамках програми Grain From Ukraine.