Одесская морская отрасль может получить государственную компенсацию: как это сделать

Проект гарантирует возместить ущерб работникам морской отрасли

Верховная Рада Украины поддержала изменения в бюджет, предоставляющие гарантию судовладельцам или операторам судов на компенсацию ущерба от российской агрессии. Учитываются те суда, которые шли в порты Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины

Изменения в законе Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" предусматривают выплаты компенсаций фрахтователям, операторам или владельцам морских судов и судов внутреннего плавания гарантии компенсации ущерба, причиненного в результате агрессии россии. На эти цели предусмотрено до 20 млрд грн. Принятые парламентом изменения касаются судов, ходящих как под флагом Украины, так и под флагами иностранных государств.

В феврале прошлого года аналогичное решение было принято для авиационной отрасли. Тогда правительство по согласованию с Бюджетным комитетом Верховной Рады Украины для этой отрасли выделило 16,6 миллиарда гривен.

С октября эффективность "Зерновой инициативы" не превышает 40% от имеющихся экспортных мощностей. Это приводит к дефициту продовольствия и росту его стоимости на мировых продовольственных рынках, ведь Украина является ключевым поставщиком подсолнечного масла и лидером по экспорту пшеницы, кукурузы и ячменя.

Балкер VALSAMITIS с 25 тысячами тонн украинской пшеницы в Кению и 5 тысячами тонн в Эфиопию вышел из порта "Черноморск". Это пятое судно в рамках программы Grain From Ukraine.