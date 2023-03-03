"Зерновая инициатива": сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов
Начальник Одесской ОВА Максим Марченко вместе с 1-м заместителем Министра развития общин, территории и инфраструктуры Украины Василием Шкураковым и народным депутатом Юрием Киселем провели инспекцию работы портов. В настоящее время сохраняется низкий показатель выхода судов.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.
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Украина понесла потери из-за преднамеренных действий инспекторов россии в январе, когда экспорт "зерновым коридором" уменьшился на 25% по сравнению с декабрем. Инспекторы задерживали суда в Босфоре, что привело к критически низкому показателю выхода судов из портов — всего 2-3 в сутки, и это продолжилось и в феврале. Ситуация остается напряженной, и власти стремятся решать эту проблему путем взаимодействия с международными партнерами.
"В общей сложности за период работы "зернового коридора" порты Большой Одессы: Черноморский, Одесский и порт "Южный" отправили 777 судов. Мир получил только 22 млн тонн продовольствия, а должно получить более 30 млн тонн при условии стабильного функционирования коридора. Поэтому призываем стороны Черноморской зерновой инициативы способствовать ее стабильной работе, продолжению и расширению и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе", — сказал Начальник Одесской ОВА Максим Марченко.
Отметим, что в Одесском порту продолжается загрузка 50 тысяч тонн украинской пшеницы, на судно "AVRA I". Продовольствие в дальнейшем транспортируют в Кению.
Напомним, бизнес призывает стороны Черноморской зерновой инициативы — ООН и Турцию — способствовать ее стабильной работе, продолжению и расширению. Кроме того, обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе.
Несмотря на саботаж со стороны россии, Украина заняла первое место в мире по экспорту продукции, не содержащей ГМО. Также удалось сохранить мировое лидерство в снабжении подсолнечным маслом.