$44 млн в инфраструктуру транспортировки украинского зерна

Перегрузочный комплекс будет построен в Измаиле

Проблемы экспорта украинского зерна решат с помощью инвестиций. Их предоставят Агентство США по международному развитию (USAID) в партнерстве с тремя компаниями — Grain Alliance, "Кернел" и "Нибулон".

Об этом сообщила пресс-служба "Нибулон".

"Компания "Нибулон" стала участником новой программы частного партнерства USAID — US Agency for International Development. Агентство выделяет средства на поддержку проекта по строительству перегрузочного терминала в Измаиле Одесской области", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что полученные инвестиции позволят "Нибулон" увеличить операционные мощности филиала "Бессарабский". При пропускной способности 300 тысяч тонн в месяц расширение терминала будет способствовать экспорту дополнительных 2 миллионов тонн зерна в год.

"В целом финансирование от USAID, которое, кроме "Нибулон", охватывает еще двух представителей крупного бизнеса, составит более 44 млн долларов США. Инвестиции будут направлены на расширение инфраструктуры и возможностей хранения в области сельского хозяйства Украины", — отметили в компании.

Предоставленное финансирование увеличит операции по экспорту зерна на трех терминалах: Измаил и Рени, расположенные на Дунае в Украине, и Чирна-над-Тисоу в Словакии.

Инвестиции "Кернел" и "Нибулон" будут покрывать ряд потребностей от проектирования и реконструкции причалов в порту Рени до расширения операционных возможностей порта Измаил. Grain Alliance приобретет перегрузочный склад в Словакии, который будет включать в себя строительство силосов и закупку транспортного оборудования, в частности, грузовиков и железнодорожных вагонов. USAID, в свою очередь, осуществит закупку оборудования для погрузки зерна, сооружений для временного хранения и восстановленных локомотивов для использования в Украине.

Партнерство USAID с тремя компаниями, две из которых являются украинскими, имеет тесные связи с местной аграрной экономикой. Это поможет поддержать Украину и ее народ, который продолжает защищать себя от несправедливого нападения со стороны рф. Благодаря инициативе "AGRI-Украина" USAID внесла первоначальный взнос в размере 100 млн долларов, а благодаря новым партнерствам привлекла более 70 млн долларовв виде инвестиций частного сектора. USAID стремится привлечь еще 80 долларов, в том числе других доноров, частного сектора и фондов, с общей целевой инвестицией в 250 млн долларов.