Як війна вплинула на ринок нерухомості в Одесі: динаміка змін цін за рік

Ринок нерухомості в умовах війни

За рік війни в Україні ринки нерухомості більшості великих міст продовжували розвиватися. Втім ціни на будівельні матеріали, девальвації гривні та безпекова ситуація в регіоні впливають й на вартість квадратного метра.

Компанія яка спеціалізується на інтелектуальних рішеннях у сфері нерухомості M4U опублікувала дані про те як змінився ринок нерухомості за рік.

Динаміка змін цін на нерухомість в Одесі

Найбільше ціни на нерухомість в новобудовах зросли протягом літа 2022 року, але з жовтня ціни стабілізувалися, а з грудня навіть знизилися на 2,3% за два місяці. Зростання вартості відчули в сегментах економ та еліт, а збільшення середньої ціни в новобудовах комфорт класу становило 46,1%. У бізнес-класі ціни зросли на 39,5%.

Пропозиції на ринку нерухомості в Одесі

Найбільше новобудов знаходиться у Приморському районі міста, де пропонують квартири в 30 ЖК, з яких 16 - елітний клас. В Київському районі будуються 25 ЖК, з яких 12 належать до комфорт-класу. Більшість пропозицій в Одесі є в сегментах комфорт та бізнес в ціновому діапазоні від 24 000 до 38 000 грн.

Падіння ринку нерухомості з початком війни було викликане невизначеністю та закриттям реєстрів. Великі забудовники зупинили проєкти. Нині ситуація змінилася — попит на нерухомість знову зріс, а разом із ним і ціни. Як змінився ринок і наскільки нові норми Державної інспекції з архітектури та містобудування вдарять по кишені одеситів, чи змінилися смаки та переваги при виборі житла — про це дізнавалася журналістка Новини.LIVE.

Тим часом на українському вторинному ринку нерухомості за останні місяці зафіксовані цінові зміни тільки в одному місті. Йдеться про здешевшання квартир, готових до заселення.