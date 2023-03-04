Как война повлияла на рынок недвижимости в Одессе: динамика изменений цен за год

Как война повлияла на стоимость жилья в Одессе
За год войны в Украине рынки недвижимости большинства крупных городов продолжали развиваться. Впрочем, цены на строительные материалы, девальвации гривны и ситуация в регионе влияют и на стоимость квадратного метра.
Компания, которая специализируется на интеллектуальных решениях в сфере недвижимости, M4U опубликовала данные о том, как изменился рынок недвижимости за год.
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Динамика изменений цен на недвижимость в Одессе
Больше цены на недвижимость в новостройках выросли в течение лета 2022 года, но с октября цены стабилизировались, а с декабря даже снизились на 2,3% за два месяца. Рост стоимости ощутили в сегментах эконом и элит, а увеличение средней цены в новостройках комфорта класса составило 46,1%. В бизнес-классе цены выросли на 39,5%.
Предложения на рынке недвижимости в Одессе
Больше всего новостроек находится в Приморском районе города, где предлагают квартиры в 30 ЖК, из которых 16 — элитный класс. В Киевском районе строятся 25 ЖК, из которых 12 принадлежат к комфорт-классу. Большинство предложений в Одессе есть в сегментах комфорта и бизнеса в ценовом диапазоне от 24 000 до 38 000 грн.
Падение рынка недвижимости с началом войны было вызвано неопределенностью и закрытием реестров. Большие застройщики остановили проекты. Сейчас ситуация изменилась — спрос на недвижимость снова вырос, а вместе с ним и цены. Как изменился рынок и насколько новые нормы Государственной инспекции по архитектуре и градостроительству ударят по карману одесситов, изменились ли вкусы и предпочтения при выборе жилья — об этом узнавала журналистка Новини.LIVE.
Между тем, на украинском вторичном рынке недвижимости за последние месяцы зафиксированы ценовые изменения только в одном городе. Речь идет об удешевлении квартир, готовых к заселению.