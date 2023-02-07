В Одесі стане менше новобудов: дозволи на будівництво отримали у вісім разів менше ніж торік

В Одесі є понад 80 об’єктів будівництва

У 2022 році в Одесі зареєстрували у 8 разів менше ніж рік тому дозвільних документів на будівництво. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю міської ради видав тільки 300 таких дозволів.

Про це під час панельної дискусії розповів начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

У минулих роках Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради видавав майже 2,5 тисячі документів на рік. Тож воєнний час значно відобразився на ринку нерухомості.

"В Одесі на сьогодні є понад 80 об’єктів будівництва. Але точно сказати, скільки з них працює, я не можу. Тому що сьогодні вони можуть не працювати, а завтра поновили роботу. Це пов’язано з багатьма факторами. Наприклад, будівельники замовляли будівельні матеріали в іншій країні, і в них виникла проблема з логістикою. Також у нас є проблеми з електропостачанням", — зазначив Олександр Авдєєв.

Втім, попри війну деякі будинки минулого року все ж здали в експлуатацію. Й наразі на завершальному етапі будівельні роботи у декількох ЖК.

Падіння ринку нерухомості з початком війни було викликане невизначеністю та закриттям реєстрів. Великі забудовники зупинили проєкти. Нині ситуація змінилася — попит на нерухомість знову зріс, а разом із ним і ціни. Як змінився ринок і наскільки нові норми Державної інспекції з архітектури та містобудування вдарять по кишені одеситів, чи змінилися смаки та переваги при виборі житла — про це дізнавалася журналістка Новини.LIVE Анастасія Пивоварчук.

Тим часом на українському вторинному ринку нерухомості за останні місяці зафіксовані цінові зміни тільки в одному місті. Йдеться про здешевшання квартир, готових до заселення.