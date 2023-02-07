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В Одессе станет меньше новостроек: разрешений на строительство получили в восемь раз меньше, чем в прошлом году

7 февраля 2023 17:30
оновлено: 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе станет меньше новостроек: разрешения на строительство получили в восемь раз меньше, чем в прошлом году
В Одессе есть более 80 объектов строительства
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В 2022 году в Одессе зарегистрировали в 8 раз меньше года назад разрешительных документов на строительство. Отдел государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета выдал только 300 таких разрешений.

Об этом в ходе панельной дискуссии рассказал начальник отдела государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.

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В прошлые годы Отдел государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета выдавал почти 2,5 тысячи документов в год. Так что военное время значительно отразилось на рынке недвижимости.

"В Одессе на сегодня есть более 80 объектов строительства. Но точно сказать, сколько из них работает, я не могу. Потому что сегодня они могут не работать, а завтра возобновили работу. Это связано со многими факторами. Например, строители заказывали строительные материалы в другой стране, и у них возникла проблема с логистикой. Также у нас есть проблемы с электроснабжением", — отметил Александр Авдеев.

Впрочем, несмотря на войну, некоторые дома в прошлом году все же сдали в эксплуатацию. И сейчас на завершающем этапе строительные работы в нескольких ЖК.

Падение рынка недвижимости с началом войны было вызвано неопределенностью и закрытием реестров. Большие застройщики остановили проекты. Сейчас ситуация изменилась – спрос на недвижимость снова вырос, а вместе с ним и цены. Как изменился рынок и насколько новые нормы Государственной инспекции по архитектуре и градостроительству ударят по карману одесситов, изменились ли вкусы и предпочтения при выборе жилья — об этом узнавала журналистка Новини.LIVE Анастасия Пивоварчук.

Между тем, на украинском вторичном рынке недвижимости за последние месяцы зафиксированы ценовые изменения только в одном городе. Речь идет об удешевлении квартир, готовых к заселению.

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