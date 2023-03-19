Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В двух громадах Николаевщины восстановлены разрушенные оккупантами мосты arrow

В двух громадах Николаевщины восстановлены разрушенные оккупантами мосты

19 марта 2023 11:45
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Николаевской области восстановлены разрушенные оккупантами мосты
Мостовые переходы отрыли через реки Ингул и Ингулец
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Новые сооружения открыли через реку Ингул в Воскресенской территориальной громаде и реку Ингулец — в Снегиревской. Разрушениям мосты подверглись в результате боевых действий во время вторжения российских оккупантов на территории этих громад.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация.

Читайте также:

Строительством моста в Снигиревской громаде занимались военнослужащие 36-го путевосстановительного Конотопского полка Государственной специальной службы транспорта, на счету которых уже насчитывается 28 таких объектов. Между тем строительством моста в Воскресенской громаде занимался 18-й отдельный мостовой батальон первой отдельной бригады имени Князя Льва Государственной специальной службы транспорта.

Восстановление обоих мостов произошло при содействии фандрейзинговой компании UNITED24.

"Громады долго ждали восстановления этих мостов, ведь они обеспечат бесперебойное транспортное сообщение. Благодарен за финансовую помощь всем донорам, благодаря которым произошло это строительство. Продолжаем работать. Мы восстанавливаем область, ведь нам здесь жить. Это наш дом", подчеркнул Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации.

Отметим, что в общей сложности через фандрейзинговую платформу UNITED24, за собранные средства доноров, восстановлено уже восемь таких мостов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

12:50 Песков заявил, что путин даст поручение разобраться с проблемами жителей Мариуполя

Новина з фото

12:48 Несмотря на забастовки пенсионная реформа во Франции состоится, — министр финансов

12:30 В Одесской области браконьеры нанесли ущерб почти на полмиллиона гривен

12:27 В Госспецсвязи предупредили об опасном виде хакерских атак россиян: как уберечься

12:23 НБУ снова усиливает поддержку курса нацвалюты: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

12:13В Генштабе показали, как инструкторы из Канады, Польши и Норвегии учат бойцов ВСУ

12:00 Гауляйтер захваченного Бердянска получил 15 лет тюрьмы: детали

11:41 Некоторым военным могут вернуть надбавки к зарплатам: что известно

11:38 Штурм Авдеевки и ситуация в Угледаре: Силы обороны рассказали о боях на востоке

11:18 В Черногории проходят выборы президента: что известно

Новина з відео

10:02 После поездки на оккупированные территории путин посетил "командный пункт" военных, — СМИ

Новина з відео

10:01 Враг вывел в Черное море ракетоносители: есть угроза ракетных ударов

Новина з відео

07:54 Российские СМИ утверждают, что путин посетил оккупированный Мариуполь

Новина з відео

07:10 Днепр-1 снова лидер, фиаско Динамо против Зари, ничьи Львова, Кривбасса и Ворсклы и Металлиста 1925

Новина з відео

07:04 Именины Елены 19 марта: самые теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

06:15 Виталий Миколенко помог "Эвертону" сыграть вничью с "Челси"

Новина з відео

00:01 ​​Во Львове местный и переселенки подрались из-за русского языка

Новина з відео

23:48 Количество раненых вследствие обстрела Краматорска увеличилось.

Новина з відео

23:12 "Вы наши братья и сестры": актер, сыгравший графа Дракулу, поддержал украинцев

Новина з відео

22:46 Притула показал, как купленные на донаты беспилотники уничтожили российские зенитные комплексы

Эксклюзив

12:30В Буче масштабно восстанавливают улицу, где ВСУ накрыли огромную российскую колонну: фоторепортаж

12:00Почему в мире появляется все больше вспышек вирусов — анализ вирусолога

Новина з фото

20:45 Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з фото

14:35Строгий дресс-код и нехватка финансирования: сопродюсер украинского фильма о закулисье "Оскар-2023"

Эксклюзив

11:10Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Новина з фото

22:16 От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

21:13 Если покупать, то именно сейчас: важный прогноз курса доллара

Актуальное по теме

None 19 Март 12:50

Песков заявил, что путин даст поручение разобраться с проблемами жителей Мариуполя

None 19 Март 12:49

Несмотря на забастовки пенсионная реформа во Франции состоится, — министр финансов

None 19 Март 12:37

В Одесской области браконьеры нанесли ущерб почти на полмиллиона гривен

None 19 Март 12:40

В Госспецсвязи предупредили об опасном виде хакерских атак россиян: как уберечься

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB