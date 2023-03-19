В Николаевской области восстановлены разрушенные оккупантами мосты

В двух громадах Николаевщины восстановлены разрушенные оккупантами мосты
Новые сооружения открыли через реку Ингул в Воскресенской территориальной громаде и реку Ингулец — в Снегиревской. Разрушениям мосты подверглись в результате боевых действий во время вторжения российских оккупантов на территории этих громад.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация.
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Строительством моста в Снигиревской громаде занимались военнослужащие 36-го путевосстановительного Конотопского полка Государственной специальной службы транспорта, на счету которых уже насчитывается 28 таких объектов. Между тем строительством моста в Воскресенской громаде занимался 18-й отдельный мостовой батальон первой отдельной бригады имени Князя Льва Государственной специальной службы транспорта.
Восстановление обоих мостов произошло при содействии фандрейзинговой компании UNITED24.
"Громады долго ждали восстановления этих мостов, ведь они обеспечат бесперебойное транспортное сообщение. Благодарен за финансовую помощь всем донорам, благодаря которым произошло это строительство. Продолжаем работать. Мы восстанавливаем область, ведь нам здесь жить. Это наш дом", — подчеркнул Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации.
Отметим, что в общей сложности через фандрейзинговую платформу UNITED24, за собранные средства доноров, восстановлено уже восемь таких мостов.