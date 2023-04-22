На Хаджибейской дамбе в Одессе заработает система взвешивания авто

Дамба через Хаджибейский лиман. Фото: Униан

С 24 апреля в Одессе начинает работу система взвешивания транспорта в движении. Она полноценно заработает на Хаджибейской дамбе, являющейся частью трассы Киев-Одесса.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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В службе отмечают, что Weigh-in-Motion круглосуточно мониторит нагрузку на дорогу.

"Без надлежащего контроля за перегрузкой автотранспортных средств возникают проблемы по повреждению дорожного полотна (путей, ямы и выбоины). Система не только фиксирует перегрузку, а также структурирует данные о трафике на конкретных участках автомобильных дорог", — уточнили в службе восстановления и развития.

Что такое Weigh-in-Motion

Система предусматривает круглосуточный мониторинг погрузки транспорта на дорогу. Специальное оборудование монтируется в дорожном покрытии и над дорогой на специальной ферме. Датчики фиксируют параметры транспортного средства — вес, габариты, скорость, номерные знаки. Основная ее цель — автоматически фиксировать нарушение грузовиками габаритно-весовых ограничений.

Система штрафов

За нарушение габаритно-весовых норм действуют следующие штрафы:

от 5% до 10% — 8500 грн;

от 10% до 20% — 17 000 грн;

от 20% до 30% — 34 000 грн;

свыше 30% установленной нормы — 51 000 грн.

Также в конце февраля были введены в эксплуатацию еще две системы WIM на автодорогах вблизи с. Шабо и около пгт Сарата.

Напомним, что в Одесской области отремонтировали два моста в пограничном селе. В Староказацкой общине отремонтировали два моста. Сооружения длительное время были в аварийном состоянии.