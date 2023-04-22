На Хаджибейской дамбе в Одессе заработает система взвешивания авто: кому запрещен въезд
С 24 апреля в Одессе начинает работу система взвешивания транспорта в движении. Она полноценно заработает на Хаджибейской дамбе, являющейся частью трассы Киев-Одесса.
Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.
В службе отмечают, что Weigh-in-Motion круглосуточно мониторит нагрузку на дорогу.
"Без надлежащего контроля за перегрузкой автотранспортных средств возникают проблемы по повреждению дорожного полотна (путей, ямы и выбоины). Система не только фиксирует перегрузку, а также структурирует данные о трафике на конкретных участках автомобильных дорог", — уточнили в службе восстановления и развития.
Что такое Weigh-in-Motion
Система предусматривает круглосуточный мониторинг погрузки транспорта на дорогу. Специальное оборудование монтируется в дорожном покрытии и над дорогой на специальной ферме. Датчики фиксируют параметры транспортного средства — вес, габариты, скорость, номерные знаки. Основная ее цель — автоматически фиксировать нарушение грузовиками габаритно-весовых ограничений.
Система штрафов
За нарушение габаритно-весовых норм действуют следующие штрафы:
- от 5% до 10% — 8500 грн;
- от 10% до 20% — 17 000 грн;
- от 20% до 30% — 34 000 грн;
- свыше 30% установленной нормы — 51 000 грн.
Также в конце февраля были введены в эксплуатацию еще две системы WIM на автодорогах вблизи с. Шабо и около пгт Сарата.
Напомним, что в Одесской области отремонтировали два моста в пограничном селе. В Староказацкой общине отремонтировали два моста. Сооружения длительное время были в аварийном состоянии.