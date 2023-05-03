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Новая система WIM на Хаджибейском мосту: какие результаты за первую неделю

3 мая 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Новая система WIM на Хаджибейском мосту: какие результаты за первую неделю
Система автоматической фиксации нарушений. Фото: МИУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За первую неделю работы новой системы WIM на Хаджибейском мосту, которая заработала 24 апреля с 6 полосами движения, было зафиксировано нарушение габаритно-весовых норм более полумиллиона гривен. Этот участок дороги является одним из самых загруженных на трассе М-05 Киев — Одесса, и из-за усиленного трафика проверить все грузовики на наличие нарушений было невозможно.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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За нарушение габаритно-весовых норм на Хаджибейском мосту предусмотрены штрафы, зависящие от уровня нарушения. В частности, за превышение норм от 5% до 10% предусмотрен штраф в размере 8 500 грн, от 10 % до 20 % — 17 000 грн, от 20% до 30 % — 34 000 грн, а свыше 30 % установленной нормы — 51 000 грн.

Где еще установили комплексы

  • Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши — /М-15/, вблизи с.Шабо;
  • Т-16-27 КПП "Августовское" — Тарутино — Арциз — Сарата, вблизи пгт Сарата.

Что такое система взвешивания в движении WIM

Система Weigh-in-Motion предусматривает круглосуточный мониторинг погрузки транспорта на дорогу. Система полностью перекрывает проезжую часть. Специальное оборудование монтируется в дорожном покрытии и над дорогой на специальной металлической ферме. Датчики фиксируют параметры транспортного средства — вес, габариты, скорость, номерные знаки.

"Основная цель WIM — убрать перегруженные грузовики с украинских дорог, без остановки транспортного потока. Ведь без надлежащего контроля над нагрузкой проблемы с путями, ямами и рытвинами на дорогах будут появляться снова", — отмечали в службе развития инфраструктуры.

Система не только фиксирует перегрузку, но также структурирует данные о трафике на конкретных участках автомобильных дорог.

Напомним, в Одессе представили первые проекты восстановления и развития пограничной инфраструктуры. Это необходимо для решения логистических проблем в направлении портов области.

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