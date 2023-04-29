В Одесі планують післявоєнну відбудову регіону

Післявоєнне відновлення Одещини: що саме планують зробити
В Одесі представили перші проєкти відновлення та розбудови прикордонної інфраструктури. Це необхідно для розв'язання логістичних проблем у напрямку портів області.
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
За словами голови агенції відновлення Мустафи Найєма, саме зараз на часі стратегічне планування повоєнної відбудови та модернізації Одеської області.
"Одеська область межує з Румунією та Молдовою, а мережа доріг веде до ключових портів під час війни. Агентство працює над забезпеченням логістики по цих напрямках", — наголошує Мустафа Найєм.
Також в агенції зазначають, що надзвичайно необхідно відновити інфраструктуру регіону, яка найбільше постраждала від бойових дій.
"Ми вже отримали заявку на пріоритетний проєкт відновлення — дев’ятиповерховий житловий будинок у Сергіївці. Після затвердження портфеля пріоритетних об'єктів Міністерством, можемо розпочати роботи", — додає Найєм.
Нагадаємо, Україна збільшує пропускну спроможність прикордонних переходів з Молдовою, зокрема й на Одещині. Спростити контрольні процедури планують найближчим часом. Також планується реконструкція автомобільної дороги М-15 Одеса — Рені.