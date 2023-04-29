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Післявоєнне відновлення Одещини: що саме планують зробити

29 квітня 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі планують післявоєнну відбудову регіону
Мустафа Найєм на форумі відновлення Одещини. Фото: Мінінфраструктури
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі представили перші проєкти відновлення та розбудови прикордонної інфраструктури. Це необхідно для розв'язання логістичних проблем у напрямку портів області. 

 Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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За словами голови агенції відновлення Мустафи Найєма, саме зараз на часі стратегічне планування повоєнної відбудови та модернізації Одеської області.

"Одеська область межує з Румунією та Молдовою, а мережа доріг веде до ключових портів під час війни. Агентство працює над забезпеченням логістики по цих напрямках", — наголошує Мустафа Найєм.

Також в агенції зазначають, що надзвичайно необхідно відновити інфраструктуру регіону, яка найбільше постраждала від бойових дій. 

"Ми вже отримали заявку на пріоритетний проєкт відновлення — дев’ятиповерховий житловий будинок у Сергіївці. Після затвердження портфеля пріоритетних об'єктів Міністерством, можемо розпочати роботи", — додає Найєм.

Нагадаємо, Україна збільшує пропускну спроможність прикордонних переходів з Молдовою, зокрема й на Одещині. Спростити контрольні процедури планують найближчим часом. Також планується реконструкція автомобільної дороги М-15 Одеса — Рені.

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