На Одещині модернізують логістику для розвитку Дунайських портів

Дунайські порти буде модернізовано: міжнародні партнери готові інвестувати в Одеський регіон
Міжнародні партнери готові інвестувати в розвиток Дунайських портів. Наразі вони є надважливими для продовольчої безпеки світу.
Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
За інформацією відомства, минулого року Дунайські порти змогли перевантажити понад 16 млн тонн. Це втричі більше, ніж довоєнний максимум.
"Цього року у планах збільшити обсяг вантажів до 20 мільйонів тонн. Дунайський кластер залучає усі наявні потужності для перевалки вантажів. Інвестиції у його розвиток допоможуть продовольчій безпеці України та світу", — йдеться у повідомленні агентства.
Що необхідно зробити
- Побудувати перевантажувальний комплекс,
- завершити будівництво судноплавного шляху Дунай-Чорне море,
- капітально відремонтувати пірси,
- придбати спеціальне багатофункціональне обладнання для забезпечення роботи портів Рені, Ізмаїл та Вилкове.
Зазначимо, що розвиток логістичних маршрутів до Дунайських портів є одним з пріоритетних. Наразі розробляється план модернізації доріг до портів на кордоні з Молдовою.
Нагадаємо, Європейський банк реконструкції сприятиме розвитку Дунайського портового кластера. Проєкт з реалізацією планів вже готовий. Міжнародна компанія Royal HaskoningDHV розробила перелік заходів щодо збільшення пропускної здатності Дунайських портів, які стосуються інвестиційних, операційних та регуляторних змін як в Україні, так і в Молдові, і в Румунії.