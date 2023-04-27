Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Дунайські порти буде модернізовано: міжнародні партнери готові інвестувати в Одеський регіон arrow

Дунайські порти буде модернізовано: міжнародні партнери готові інвестувати в Одеський регіон

27 квітня 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині модернізують логістику для розвитку Дунайських портів
Вантажний порт на Дунаї. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Міжнародні партнери готові інвестувати в розвиток Дунайських портів. Наразі вони є надважливими для продовольчої безпеки світу.

Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Читайте також:

За інформацією відомства, минулого року Дунайські порти змогли перевантажити понад 16 млн тонн. Це втричі більше, ніж довоєнний максимум.

"Цього року у планах збільшити обсяг вантажів до 20 мільйонів тонн. Дунайський кластер залучає усі наявні потужності для перевалки вантажів. Інвестиції у його розвиток допоможуть продовольчій безпеці України та світу", — йдеться у повідомленні агентства. 

Що необхідно зробити

  • Побудувати перевантажувальний комплекс,
  • завершити будівництво судноплавного шляху Дунай-Чорне море,
  • капітально відремонтувати пірси,
  • придбати спеціальне багатофункціональне обладнання для забезпечення роботи портів Рені, Ізмаїл та Вилкове.

Зазначимо, що розвиток логістичних маршрутів до Дунайських портів є одним з пріоритетних. Наразі розробляється план модернізації доріг до портів на кордоні з Молдовою. 

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції сприятиме розвитку Дунайського портового кластера. Проєкт з реалізацією планів вже готовий. Міжнародна компанія Royal HaskoningDHV розробила перелік заходів щодо збільшення пропускної здатності Дунайських портів, які стосуються інвестиційних, операційних та регуляторних змін як в Україні, так і в Молдові, і в Румунії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB