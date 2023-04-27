На Одещині модернізують логістику для розвитку Дунайських портів

Вантажний порт на Дунаї. Фото: УНІАН

Міжнародні партнери готові інвестувати в розвиток Дунайських портів. Наразі вони є надважливими для продовольчої безпеки світу.

Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

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За інформацією відомства, минулого року Дунайські порти змогли перевантажити понад 16 млн тонн. Це втричі більше, ніж довоєнний максимум.

"Цього року у планах збільшити обсяг вантажів до 20 мільйонів тонн. Дунайський кластер залучає усі наявні потужності для перевалки вантажів. Інвестиції у його розвиток допоможуть продовольчій безпеці України та світу", — йдеться у повідомленні агентства.

Що необхідно зробити

Побудувати перевантажувальний комплекс,

завершити будівництво судноплавного шляху Дунай-Чорне море,

капітально відремонтувати пірси,

придбати спеціальне багатофункціональне обладнання для забезпечення роботи портів Рені, Ізмаїл та Вилкове.

Зазначимо, що розвиток логістичних маршрутів до Дунайських портів є одним з пріоритетних. Наразі розробляється план модернізації доріг до портів на кордоні з Молдовою.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції сприятиме розвитку Дунайського портового кластера. Проєкт з реалізацією планів вже готовий. Міжнародна компанія Royal HaskoningDHV розробила перелік заходів щодо збільшення пропускної здатності Дунайських портів, які стосуються інвестиційних, операційних та регуляторних змін як в Україні, так і в Молдові, і в Румунії.