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ЄБРР сприятиме розвитку Дунайського кластеру на Одещині

22 квітня 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
ЄБРР сприятиме розвитку Дунайського кластеру на Одещині
Олександр Кубраков разом із французькою делегацією. Фото: Facebook Міністерство розвитку громад
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Європейський банк реконструкції сприятиме розвитку Дунайського портового кластера. Проєкт з реалізацією планів вже готовий. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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За словами віцепрем'єр-міністра  з відновлення України Олександра Кубракова, спільну роботу розпочали ще минулого року. Міжнародна компанія Royal HaskoningDHV розробила перелік заходів щодо збільшення пропускної здатності Дунайських портів, які стосуються інвестиційних, операційних та регуляторних змін як в Україні, так і в Молдові, і в Румунії.

"Без сумніву, Дунайський кластер став критично важливим елементом продовольчої безпеки світу в умовах обмеженої роботи чорноморських морських портів", — наголосив Кубраков. 

Також слід зазначити, що завдяки співпраці можливе якнайшвидше відновлення гирла Бистре. Його можна використовувати як альтернативний шлях для українського агроекспорту. 

Спільні проєкти мінрозвитку та ЄБРР

  • Розвиток дорожнього господарства в рамках проєкту "Розвиток транс’європейської транспортної мережі. Україна — дорожні коридори".
  • Розвиток залізничної мережі (електрифікація залізничної мережі та забезпечення базових потреб Укрзалізниці в умовах війни).
  • Розвиток логістичної мережі Укрпошти (закупівля транспортних засобів, модернізація сортувального обладнання та відновлення роботи відділень на деокупованих територіях).

Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство звернулося до поліції та суду щодо повернення ліхтерів, які були незаконно орендовані. Фрахтувальник гарантував, що після завершення договору поверне ліхтери та оплатить буксирування з порту Південний до порту Ізмаїл. Договір завершився наприкінці 2013 року, втім ліхтери все ще у Південному.

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