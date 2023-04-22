ЕБРР будет способствовать развитию Дунайского кластера в Одесской области

Александр Кубраков вместе с французской делегацией. Фото: Facebook Министерство развития общин

Европейский банк реконструкции будет способствовать развитию Дунайского портового кластера. Проект с реализацией планов уже готов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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По словам вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова, совместную работу начали еще в прошлом году. Международная компания Royal HaskoningDHV разработала перечень мер по увеличению пропускной способности Дунайских портов, касающихся инвестиционных, операционных и регуляторных изменений как в Украине, так и в Молдове, и в Румынии.

"Несомненно, Дунайский кластер стал критически важным элементом продовольственной безопасности мира в условиях ограниченной работы черноморских морских портов", — подчеркнул Кубраков.

Также следует отметить, что благодаря сотрудничеству возможно скорейшее восстановление устья Быстрое. Его можно использовать в качестве альтернативного пути для украинского агроэкспорта.

Совместные проекты Минразвития и ЕБРР

Развитие дорожного хозяйства в рамках проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети. Украина — дорожные коридоры";

Развитие железнодорожной сети (электрификация железнодорожной сети и обеспечение базовых потребностей Укрзализныци в условиях войны).

Развитие логистической сети Укрпочты (закупка транспортных средств, модернизация сортировочного оборудования и возобновление отделений на деоккупированных территориях).

Напомним, Украинское Дунайское пароходство обратилось в полицию и суд о возвращении незаконно арендованных фонарей. Фрахтователь гарантировал, что после завершения договора вернет фонари и оплатит буксировку из порта Южный в порт Измаил. Договор завершился в конце 2013 года, впрочем, фонари все еще в Южном.