Скандал у порті Одещини: УДП вимагає повернення незаконно орендованих ліхтерів

Фрахтувальник "загубив" баржі УДП

Українське Дунайське пароплавство звернулося до поліції та суду щодо повернення ліхтерів, які були незаконно орендовані. Фрахтувальник гарантував, що після завершення договору поверне ліхтери та оплатить буксирування з порту Південний до порту Ізмаїл. Договір завершився наприкінці 2013 року, втім ліхтери все ще у Південному.

Про це повідомляє генеральний директор Українського Дунайського пароплавства Дмитро Москаленко.

Як виявилося, минуле керівництво УДП мали звичку роздавати флот в оренду, щоб вже ніколи його не повертати. Один із контрактів, укладених у 2013 році, передбачав передачу компанії "Сісайд (Україна)" в оренду 8 ліхтерів порту "Південний". Ставка фрахту була дуже низькою, а договір закінчився наприкінці того ж року, але ліхтери так і не були повернені.

УДП спробувало зв’язатися з фрахтувальником, щоб дізнатися про місцеперебування ліхтерів та домовитися щодо їх повернення. Керівництво компанії не проти повернення суден, але не всі ліхтери були на місці, і хто компенсує УДП витрати на їх передислокацію невідомо.

УДП звернулося до суду з позовом про повернення майна та направило повідомлення про незаконне відчуження майна держпідприємства до правоохоронних органів. Триває судовий процес. УДП буде домагатися стягнення витрат за перебазування флоту та вирішення питання

Нагадаємо, Управління Дунайського пароплавства (УДП) повідомило про перейменування своїх перших 12 суден. Це важливий крок, який дозволить підвищити рівень безпеки та впровадити український правопис у найменуваннях суден.