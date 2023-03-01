"Мав йти в рейс, але пішов служити": УДП назве буксир на честь співробітника, який загинув на фронті
На фронті загинув перший помічник механіка з електрообладнання теплохода "Чугуєв" Валерій Кидик. В Дунайському пароплавстві вирішили назвати теплохід, на якому працював воїн, на його честь.
Про це повідомляє генеральний директор Українського Дунайського пароплавства Дмитро Москаленко.
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"З початком війни Валерій дуже вболівав за долю країни. Колеги пригадують, як вранці він приходив на сніданок і вітався "Слава Україні!" У листопаді Валерій мав іти в рейс, але отримав повістку і пішов служити. Три місяці проходив підготовку. Члени екіпажу підтримували зв'язок, переживали за нього. Буквально тиждень тому від нього надійшло повідомлення, що його відправляють на фронт. А тепер ця страшна звістка", — зазначив Дмитро Москаленко.
Як розповідають його колеги, він чудово вписався в екіпаж судна, був дуже доброю, чуйною людиною з великим серцем. Екіпаж складається з різних людей, а Валерій знаходив спільну мову з усіма. Навіть якщо у когось виникав конфлікт, він намагався знайти точку дотику, щоб помирити людей. Завжди приходив на допомогу.
Нагадаємо, Від самого початку війни активно порушується питання декомунізації та дерусифікації. Паралельно з перейменуванням вулиць назви змінює й український флот. Українське Дунайське пароплавство (УДП) отримає нові українські назви.
Також, після онлайн-голосування серед мешканців Ізмаїлу пройшла хвиля дерадянізації. Відтепер вулиця Толбухіна в місті матиме назву Захисників Зміїного, а вулиця Краснодонська — Героїв "Азовсталі". Це рішення закріплено міською радою Ізмаїла.