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"Мав йти в рейс, але пішов служити": УДП назве буксир на честь співробітника, який загинув на фронті

1 березня 2023 11:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
УДП назве буксир на честь співробітника, який загинув на фронті
В листопаді життя моряка змінилось назавжди
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На фронті загинув перший помічник механіка з електрообладнання теплохода "Чугуєв" Валерій Кидик. В Дунайському пароплавстві вирішили назвати теплохід, на якому працював воїн, на його честь. 

Про це повідомляє генеральний директор Українського Дунайського пароплавства Дмитро Москаленко.

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"З початком війни Валерій дуже вболівав за долю країни. Колеги пригадують, як вранці він приходив на сніданок і вітався "Слава Україні!" У листопаді Валерій мав іти в рейс, але отримав повістку і пішов служити. Три місяці проходив підготовку. Члени екіпажу підтримували зв'язок, переживали за нього. Буквально тиждень тому від нього надійшло повідомлення, що його відправляють на фронт. А тепер ця страшна звістка", — зазначив Дмитро Москаленко.

Як розповідають його колеги, він чудово вписався в екіпаж судна, був дуже доброю, чуйною людиною з великим серцем. Екіпаж складається з різних людей, а Валерій знаходив спільну мову з усіма. Навіть якщо у когось виникав конфлікт, він намагався знайти точку дотику, щоб помирити людей. Завжди приходив на допомогу.

Нагадаємо, Від самого початку війни активно порушується питання декомунізації та дерусифікації. Паралельно з перейменуванням вулиць назви змінює й український флот. Українське Дунайське пароплавство (УДП) отримає нові українські назви.

Також, після онлайн-голосування серед мешканців Ізмаїлу пройшла хвиля дерадянізації. Відтепер вулиця Толбухіна в місті матиме назву Захисників Зміїного, а вулиця Краснодонська — Героїв "Азовсталі". Це рішення закріплено міською радою Ізмаїла.

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