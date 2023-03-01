УДП назве буксир на честь співробітника, який загинув на фронті

В листопаді життя моряка змінилось назавжди

На фронті загинув перший помічник механіка з електрообладнання теплохода "Чугуєв" Валерій Кидик. В Дунайському пароплавстві вирішили назвати теплохід, на якому працював воїн, на його честь.

Про це повідомляє генеральний директор Українського Дунайського пароплавства Дмитро Москаленко.

"З початком війни Валерій дуже вболівав за долю країни. Колеги пригадують, як вранці він приходив на сніданок і вітався "Слава Україні!" У листопаді Валерій мав іти в рейс, але отримав повістку і пішов служити. Три місяці проходив підготовку. Члени екіпажу підтримували зв'язок, переживали за нього. Буквально тиждень тому від нього надійшло повідомлення, що його відправляють на фронт. А тепер ця страшна звістка", — зазначив Дмитро Москаленко.

Як розповідають його колеги, він чудово вписався в екіпаж судна, був дуже доброю, чуйною людиною з великим серцем. Екіпаж складається з різних людей, а Валерій знаходив спільну мову з усіма. Навіть якщо у когось виникав конфлікт, він намагався знайти точку дотику, щоб помирити людей. Завжди приходив на допомогу.

Нагадаємо, Від самого початку війни активно порушується питання декомунізації та дерусифікації. Паралельно з перейменуванням вулиць назви змінює й український флот. Українське Дунайське пароплавство (УДП) отримає нові українські назви.

Також, після онлайн-голосування серед мешканців Ізмаїлу пройшла хвиля дерадянізації. Відтепер вулиця Толбухіна в місті матиме назву Захисників Зміїного, а вулиця Краснодонська — Героїв "Азовсталі". Це рішення закріплено міською радою Ізмаїла.