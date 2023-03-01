УДП назовет буксир в честь погибшего на фронте сотрудника

В ноябре жизнь моряка изменилась навсегда

На фронте погиб первый помощник механика по электрооборудованию теплохода "Чугуев" Валерий Кидык. В Дунайском пароходстве решили назвать теплоход, на котором работал воин, в его честь.

Об этом сообщает генеральный директор Украинского Дунайского пароходства Дмитрий Москаленко.

"С началом войны Валерий очень болел за судьбу страны. Коллеги вспоминают, как утром он приходил на завтрак и здоровался "Слава Украине!". В ноябре Валерий должен был идти в рейс, но получил повестку и пошел служить. Три месяца проходил подготовку. Члены экипажа поддерживали связь, переживали за него. Буквально неделю назад от него поступило сообщение, что его отправляют на фронт. А теперь это страшное известие", — отметил Дмитрий Москаленко.

Как рассказывают его коллеги, он прекрасно вписался в экипаж судна, был очень добрым, отзывчивым человеком с большим сердцем. Экипаж состоит из разных людей, а Валерий находил общий язык со всеми. Даже если у кого-то возник конфликт, он пытался найти точку соприкосновения, чтобы помирить людей. Всегда приходил на помощь.

Напомним, С самого начала войны активно поднимается вопрос декоммунизации и дерусификации. Параллельно с переименованием улиц названия сменяет и украинский флот. Украинское Дунайское пароходство получит новые украинские названия.

Также после онлайн-голосования среди жителей Измаила прошла волна десоветизации. Теперь улица Толбухина в городе будет называться Защитников Змеиного, а улица Краснодонская — Героев "Азовстали". Это решение закреплено городским советом Измаила.