В Ізмаїлі з'явилися вулиці на честь захисників острова Зміїний та Азовсталі

В місті вже змінили близько пів сотні назв топонімів

Після комісій та громадських слухань в Ізмаїлі, Одеської області, перейменували дві вулиці. З літа минулого року перейменували ледь не все місто. Нові вулиці носитимуть назви сучасних героїв.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Отже, після онлайн-голосування серед мешканців Ізмаїлу пройшла хвиля дерадянізації. Відтепер вулиця Толбухіна в місті матиме назву Захисників Зміїного, а вулиця Краснодонська — Героїв Азовсталі. Це рішення закріплено міською радою Ізмаїла.

Ще влітку минулого року Придунайська історико-меморіальна комісія при Ізмаїльському державному гуманітарному університеті опублікувала пропозиції для масштабного перейменування вулиць Ізмаїла. В переліку їх більше 60, серед них отримають нові топоніми:

вул. Чернишевського – вул. Інститутська;

вул. Пушкіна – вул. Героїв України;

вул. Папаніна – вул. Петра Могили;

вул. Ломоносова – вул. Копанобалківська;

вул. Горького – вул. Михайла Василюка;

вул. Гагаріна – вул. Григорія Сковороди;

вул. Фанагорійська – вул. вул. Хабіші-аги;

вул. Нахімова – вул. Захисників острова Зміїний;

вул. Кутузова – вул. Івана Мазепи;

вул. Героїв Сталінграда – вул. Героїв Маріуполя.

Відомо, що Управлінню житлово-комунального господарства коштом коштів, передбачених на доброустрій міста, доручено замінити таблички зі старими назвами перейменованих вулиць та провулків.

Раніше ми писали, що у Чорноморську визначились з новими назвами вулиць, які підлягають перейменуванню. Так три села отримали нові українські назви вулиць.

Нагадаємо, в Одеській області активно перейменовують ні тільки вулиці, але й назви флоту, які пов'язані з радянським або російським минулим. У рамках декомунізації, буксир "Емельян Пугачев" отримав нову назву. Тепер він називатиметься на честь великомученика Іоанна Сочавського.