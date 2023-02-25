В Ізмаїлі з'явилися вулиці на честь захисників острова Зміїний та Азовсталі

На честь захисників острова Зміїний та Азовсталі: в Ізмаїлі перейменували ще кілька вулиць
Після комісій та громадських слухань в Ізмаїлі, Одеської області, перейменували дві вулиці. З літа минулого року перейменували ледь не все місто. Нові вулиці носитимуть назви сучасних героїв.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
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Отже, після онлайн-голосування серед мешканців Ізмаїлу пройшла хвиля дерадянізації. Відтепер вулиця Толбухіна в місті матиме назву Захисників Зміїного, а вулиця Краснодонська — Героїв Азовсталі. Це рішення закріплено міською радою Ізмаїла.
Ще влітку минулого року Придунайська історико-меморіальна комісія при Ізмаїльському державному гуманітарному університеті опублікувала пропозиції для масштабного перейменування вулиць Ізмаїла. В переліку їх більше 60, серед них отримають нові топоніми:
- вул. Чернишевського – вул. Інститутська;
- вул. Пушкіна – вул. Героїв України;
- вул. Папаніна – вул. Петра Могили;
- вул. Ломоносова – вул. Копанобалківська;
- вул. Горького – вул. Михайла Василюка;
- вул. Гагаріна – вул. Григорія Сковороди;
- вул. Фанагорійська – вул. вул. Хабіші-аги;
- вул. Нахімова – вул. Захисників острова Зміїний;
- вул. Кутузова – вул. Івана Мазепи;
- вул. Героїв Сталінграда – вул. Героїв Маріуполя.
Відомо, що Управлінню житлово-комунального господарства коштом коштів, передбачених на доброустрій міста, доручено замінити таблички зі старими назвами перейменованих вулиць та провулків.
Раніше ми писали, що у Чорноморську визначились з новими назвами вулиць, які підлягають перейменуванню. Так три села отримали нові українські назви вулиць.
Нагадаємо, в Одеській області активно перейменовують ні тільки вулиці, але й назви флоту, які пов'язані з радянським або російським минулим. У рамках декомунізації, буксир "Емельян Пугачев" отримав нову назву. Тепер він називатиметься на честь великомученика Іоанна Сочавського.