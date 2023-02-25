В Измаиле появились улицы в честь защитников острова Змеиный и Азовстали

В честь защитников острова Змеиный и Азовстали: в Измаиле переименовали еще несколько улиц
После комиссий и общественных слушаний в Измаиле, Одесской области, переименовали две улицы. С лета прошлого года переименовали чуть ли не весь город. Новые улицы будут носить названия современных героев.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
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Итак, после голосования, которое прошло онлайн, среди жителей Измаила прошла волна декоммунизаации. Теперь улица Толбухина в городе будет называться Защитников Змеиного, а улица Краснодонская — Героев Азовстали. Это решение закреплено городским советом Измаила.
Еще летом прошлого года Придунайская историко-мемориальная комиссия при Измаильском государственном гуманитарном университете опубликовала предложения по масштабному переименованию улиц Измаила. В перечне их более 60, среди них получат новые топонимы:
- ул. Чернышевского – ул. Институтская;
- ул. Пушкина – ул. Героев Украины;
- ул. Папанина – ул. Петра Могилы;
- ул. Ломоносова – ул. Копанобалковская;
- ул. Горького – ул. Михаила Василюка;
- ул. Гагарина – ул. Григория Сковороды;
- ул. Фаногорская – ул. ул. Хабиши-аги;
- ул. Нахимова – ул. Защитников острова Змеиный;
- ул. Кутузова – ул. Ивана Мазепы;
- ул. Героев Сталинграда – ул. Героев Мариуполя.
Известно, что Управлению жилищно-коммунального хозяйства на средства, предусмотренные на благоустройство города, поручено заменить таблички со старыми названиями переименованных улиц и переулков.
Ранее мы писали, что в Черноморске определились с новыми названиями улиц, подлежащих переименованию. Так три села получили новые названия улиц.
Напомним, в Одесской области активно переименовывают не только улицы, но и названия флота, связанные с советским или российским прошлым. В рамках декоммунизации буксир "Емельян Пугачев" получил новое название. Теперь он будет называться в честь великомученика Иоанна Сочавского.