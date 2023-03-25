Скандал в порту Одесчины: УДП требует возвращения незаконно арендованных лихтеров

Фрахтовщик "загубил" баржи УДП

Украинское Дунайское пароходство обратилось в полицию и суд о возвращении незаконно арендованных лихтеров. Фрахтователь гарантировал, что после завершения договора вернет лихтеры и оплатит буксировку из порта Южный в порт Измаил. Договор завершился в конце 2013 года, впрочем, лихтеры все еще в Южном.

Об этом сообщает генеральный директор Украинского Дунайского пароходства Дмитрий Москаленко.

Как оказалось, прошлое руководство УДП имело привычку раздавать флот в аренду, чтобы уже никогда его не возвращать. Один из контрактов, заключенных в 2013 году, предусматривал передачу компании "Сисайд (Украина)" в аренду 8 лихтеров порта "Южный". Ставка фрахта была очень низкой, а договор закончился в конце того же года, но фонари так и не были возвращены.

УДП попыталось связаться с фрахтователем, чтобы узнать местонахождение лихтеров и договориться об их возвращении. Руководство компании не против возвращения судов, но не все фонари были на месте, и кто компенсирует УДП затраты на их передислокацию неизвестно.

УДП обратилось в суд с иском о возвращении имущества и направило сообщение о незаконном отчуждении имущества госпредприятия в правоохранительные органы. Идет судебный процесс. УДП будет добиваться взыскания затрат на перебазирование флота и решение вопроса

Напомним, Управление Дунайского пароходства (УДП) сообщило о переименовании своих первых 12 судов. Это важный шаг, который позволит повысить уровень безопасности и внедрить украинское правописание в наименованиях судов.