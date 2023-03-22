УДП погодило перейменування перших 12 суден

Дерусифікація флоту триває

Управління Дунайського пароплавства (УДП) повідомило про перейменування своїх перших 12 суден. Це важливий крок, який дозволить підвищити рівень безпеки та впровадити український правопис у найменуваннях суден.

Про це повідомляє генеральний директор Українського Дунайського пароплавства Дмитро Москаленко.

Процес перейменування суден УДП

Процес перейменування суден УДП тривав понад рік. Ще минулого року були підготовлені пакети документів по всіх суднах, але процедура перейменування була досить тривала.

Окрім оформлення необхідних документів, потрібно було отримати мірильне свідоцтво від Регістру судноплавства України, свідоцтво про мінімальний склад екіпажу від профільного Міністерства, перепрограмувати РЛС та нанести нові назви на корпус із замовленням трафаретів.

УДП вирішило проводити зміну назв поетапно під час виконання міжрейсових ремонтних робіт, щоб не допускати простоїв флоту.

Обраний принцип назв суден

Назви перші 12 перейменованих суден були обрані з урахуванням деяких принципів. Назви на честь капітанів та механіків Дунайського пароплавства збережено, але вони дерусифіковані, і відповідають українському правопису.

"Судна з іменами російських міст названі на честь українських міст, пов’язаних з судноплавством. Буксир "Загорськ", де працював Валерій Кидик, як ми і пропонували, названий на честь нашого загиблого воїна", — написав Дмитро Москаленко.

Повний список перших перейменованих суден:

буксири "Борис Макаров", "Валерій Кидик" ("Загорск"), "Севастополь" ("Звенигород"), "Одеса" ("Никифор Шолуденко"), "Очаків" ("Гагра"), "Поті"(Поти).

самохідні судна "Костянтин Боженко", "Олексій Івлєв", "Капітан Гайдай", "Микола Будніков".

службово-допоміжне судно "Кілійський" ("Московський-2").

морське суховантажне судно "Рені" (Рени).

Нагадаємо, на Одещині завдяки камерам відеоспостереження зафіксували факт крадіжки соняшникового насіння. Продукцію крали на одному з теплоходів Українського Дунайського пароплавства.