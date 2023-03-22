УДП согласовало переименование первых 12 судов
Управление Дунайского пароходства (УДП) сообщило о переименовании своих первых 12 судов. Это важный шаг, который позволит повысить уровень безопасности и внедрить украинское правописание в наименованиях судов.
Об этом сообщает генеральный директор Украинского Дунайского пароходства Дмитрий Москаленко.
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Процесс переименования судов УДП
Процесс переименования судов УДП длился больше года. Еще в прошлом году были подготовлены пакеты документов по всем судам, но процедура переименования была достаточно продолжительной.
Кроме оформления необходимых документов, нужно было получить мерительное свидетельство от Регистра судоходства Украины, свидетельство о минимальном составе экипажа от профильного Министерства, перепрограммировать РЛС и нанести новые названия на корпус с заказом трафаретов.
УДП решило производить смену названий поэтапно во время выполнения межрейсовых ремонтных работ, чтобы не допускать простоев флота.
Избранный принцип названий судов
Названия первых 12 переименованных судов были выбраны с учетом некоторых принципов. Названия в честь капитанов и механиков Дунайского пароходства сохранены, но они дерусифицированы и соответствуют украинскому правописанию.
"Судно с именами российских городов названы в честь украинских городов, связанных с судоходством. Буксир "Загорск", где работал Валерий Кидык, как мы и предлагали, назван в честь нашего погибшего воина", — написал Дмитрий Москаленко.
Полный список первых переименованных судов:
- Буксиры "Борис Макаров", "Валерий Кидык" ("Загорск"), "Севастополь" ("Звенигород"), "Одесса" ("Никифор Шолуденко"), "Очаков" ("Гагра"), "Поти"(Поты).
- Самоходные суда "Константин Боженко", "Алексей Ивлев", "Капитан Гайдай", "Николай Будников".
- Служебно-вспомогательное судно "Килийский" ("Московский-2").
- Морское сухогруз "Рени" (Рены).
Напомним, в Одесской области благодаря камерам видеонаблюдения зафиксировали факт кражи семян подсолнечника. Продукцию воровали на одном из теплоходов Украинского Дунайского пароходства.