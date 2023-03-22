УДП согласовало переименование первых 12 судов

Дерусификация флота продолжается

Управление Дунайского пароходства (УДП) сообщило о переименовании своих первых 12 судов. Это важный шаг, который позволит повысить уровень безопасности и внедрить украинское правописание в наименованиях судов.

Об этом сообщает генеральный директор Украинского Дунайского пароходства Дмитрий Москаленко.

Процесс переименования судов УДП

Процесс переименования судов УДП длился больше года. Еще в прошлом году были подготовлены пакеты документов по всем судам, но процедура переименования была достаточно продолжительной.

Кроме оформления необходимых документов, нужно было получить мерительное свидетельство от Регистра судоходства Украины, свидетельство о минимальном составе экипажа от профильного Министерства, перепрограммировать РЛС и нанести новые названия на корпус с заказом трафаретов.

УДП решило производить смену названий поэтапно во время выполнения межрейсовых ремонтных работ, чтобы не допускать простоев флота.

Избранный принцип названий судов

Названия первых 12 переименованных судов были выбраны с учетом некоторых принципов. Названия в честь капитанов и механиков Дунайского пароходства сохранены, но они дерусифицированы и соответствуют украинскому правописанию.

"Судно с именами российских городов названы в честь украинских городов, связанных с судоходством. Буксир "Загорск", где работал Валерий Кидык, как мы и предлагали, назван в честь нашего погибшего воина", — написал Дмитрий Москаленко.

Полный список первых переименованных судов:

Буксиры "Борис Макаров", "Валерий Кидык" ("Загорск"), "Севастополь" ("Звенигород"), "Одесса" ("Никифор Шолуденко"), "Очаков" ("Гагра"), "Поти"(Поты).

Самоходные суда "Константин Боженко", "Алексей Ивлев", "Капитан Гайдай", "Николай Будников".

Служебно-вспомогательное судно "Килийский" ("Московский-2").

Морское сухогруз "Рени" (Рены).

Напомним, в Одесской области благодаря камерам видеонаблюдения зафиксировали факт кражи семян подсолнечника. Продукцию воровали на одном из теплоходов Украинского Дунайского пароходства.