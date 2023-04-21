Морський торговельний порт на Одещині розширив номенклатуру вантажів

Порт на Одещині збільшив перелік вантажів: що саме транспортують
За 2023 рік Ізмаїльський порт перевантажив 197 тис. тонн вантажу. Переважно державне підприємство займалося транспортуванням імпортних судів.
Про це повідомляє пресслужба ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт".
"Контейнерні вантажі для Ізмаїльського порту — це не стільки новий напрям, скільки трохи забутий старий. З початком широкомасштабної агресії Росії проти України транспортна логістика країни зазнала значних змін, і контейнерні перевезення Дунаєм отримали новий імпульс", — наголошують у підприємстві.
Найбільш поширені вантажі
- мінеральні добрива;
- карбамід;
- сіль;
- цемент;
- булгур;
- рис.
Зазначимо, що з 1 березня порт почав працювати за двома контейнерними лініями – з Туреччини та Румунії. Також З наростаючим підсумком з початку цього року було перевантажено 1428 TEU (двадцятифутовий еквівалент) контейнерних вантажів.
Також у березні цього року Ізмаїльський морський торговельний порт переробив найбільший у своїй історії об’єм вантажів — 721,5 тисяч тонн.
Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство звернулося до поліції та суду щодо повернення ліхтерів, які були незаконно орендовані. Фрахтувальник гарантував, що після завершення договору поверне ліхтери та оплатить буксирування з порту Південний до порту Ізмаїл. Договір завершився наприкінці 2013 року, втім ліхтери все ще у Південному.