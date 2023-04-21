Морський торговельний порт на Одещині розширив номенклатуру вантажів

Працівники торгового порту перевіряють вантаж. Фото: ДП "ІЗМ МТП"

За 2023 рік Ізмаїльський порт перевантажив 197 тис. тонн вантажу. Переважно державне підприємство займалося транспортуванням імпортних судів.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт".

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"Контейнерні вантажі для Ізмаїльського порту — це не стільки новий напрям, скільки трохи забутий старий. З початком широкомасштабної агресії Росії проти України транспортна логістика країни зазнала значних змін, і контейнерні перевезення Дунаєм отримали новий імпульс", — наголошують у підприємстві.

Найбільш поширені вантажі

мінеральні добрива;

карбамід;

сіль;

цемент;

булгур;

рис.

Зазначимо, що з 1 березня порт почав працювати за двома контейнерними лініями – з Туреччини та Румунії. Також З наростаючим підсумком з початку цього року було перевантажено 1428 TEU (двадцятифутовий еквівалент) контейнерних вантажів.

Також у березні цього року Ізмаїльський морський торговельний порт переробив найбільший у своїй історії об’єм вантажів — 721,5 тисяч тонн.

Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство звернулося до поліції та суду щодо повернення ліхтерів, які були незаконно орендовані. Фрахтувальник гарантував, що після завершення договору поверне ліхтери та оплатить буксирування з порту Південний до порту Ізмаїл. Договір завершився наприкінці 2013 року, втім ліхтери все ще у Південному.