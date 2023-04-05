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"Зерновий коридор": експорт з портів Великої Одеси збільшився на 6%

5 квітня 2023 19:00
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Анна Мурадова
Редактор
Кукурудза знову лідер за експортом
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За тиждень роботи "зернового коридору" з 27 березня  по 2 квітня через морські порти Одеської області було експортовано 852 тисячі тонн агропродукції. Показники експорту виросли на 6%. 

Про це повідомляє Ukrainian Agribusiness Club.

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Слід зазначити, що кількість кораблів, які були завантажені, становила 18 одиниць, що на 4 судна менше показника минулого тижня.

Основні види експортованої продукції під час 35-го тижня роботи "зернового коридору" були: 

  • кукурудза (55% експорту за цей період);
  • пшениця (30%);
  • соняшникова олія (14%).

Куди експортували продовольство

Українська продукція попрямувала в країни Азії (Китай, Бангладеш, Туреччина та інші), Європи (Іспанія, Португалія, Нідерланди та інші) та Африки (Єгипет).

Варто згадати, що 18 березня було прийнято рішення про пролонгацію роботи "зернового коридору" на 120 днів. З початку його роботи з 1 серпня 2022 року по 2 квітня 2023 року вдалося експортувати майже 27 млн тонн агропродукції нашим іноземним партнерам.

Тим часом біля узбережжя турецької Анталії затонуло африканське судно, яке прямувало на Одещину за зерном. Вантажне судно вирушило з турецького порту Іскендерун до Ізмаїлу.

Також зазначимо, що за весь час, що працює "зернова угода", Україна поставила майже 2 мільйони тонн харчової пшениці. Обсяг міг бути у два рази більше, проте інспекційні комісії гальмують цей процес.

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