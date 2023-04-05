Біля Туреччини затонуло судно, яке прямувало на Одещину за зерном

Пошукова операція триває

Біля узбережжя турецької Анталії затонуло африканське судно. Вантажне судно вирушило з турецького порту Іскендерун до Ізмаїлу.

Про це повідомляє Турецька берегова охорона.

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Рятувальна операція

Як тільки Турецька берегова охорона отримала повідомлення про затонуле судно, було введено загальний екстрений виклик усім суднам у регіоні.

У результаті рятувальних робіт 2 людини були врятовані вертольотом берегової охорони та доставлені до бригади екстреної медичної допомоги у Фініке, а 3 людини врятовані комерційним судном, яке курсувало в регіоні.

На місце події негайно скерували:

1 корвет берегової охорони;

7 катерів;

2 вертольоти;

Наразі на місці події знаходяться пошуково-рятувальні фрегати та вертольоти для продовження пошуків членів екіпажу. Відомо, що на судні було 14 членів людей, з яких екіпажу 9 залишаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, майже тисяча тонн української пшениці могла піти під воду у Ренійському порту. Судно з Констанци рятували всю ніч. Судновласник пояснив інцидент тим, що під час вантажних робіт до машинного відділення почала надходити вода. П'ять румунських моряків врятувалися, але перешкодити затопленню баржі не могли.

Крім того, за весь час, що працює "зернова угода", Україна поставила майже 2 мільйони тонн харчової пшениці. Обсяг міг бути у два рази більше, проте інспекційні комісії гальмують цей процес.