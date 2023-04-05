Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Біля Туреччини затонуло судно, яке прямувало на Одещину за зерном arrow

Біля Туреччини затонуло судно, яке прямувало на Одещину за зерном

5 квітня 2023 16:28
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пошукова операція триває
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Біля узбережжя турецької Анталії затонуло африканське судно.  Вантажне судно вирушило з турецького порту Іскендерун до Ізмаїлу.

Про це повідомляє Турецька берегова охорона.

Читайте також:

Рятувальна операція

Як тільки Турецька берегова охорона отримала повідомлення про затонуле судно, було введено загальний екстрений виклик усім суднам у регіоні.

 

У результаті рятувальних робіт 2 людини були врятовані вертольотом берегової охорони та доставлені до бригади екстреної медичної допомоги у Фініке, а 3 людини врятовані комерційним судном, яке курсувало в регіоні.

На місце події негайно скерували:

  • 1 корвет берегової охорони;
  • 7 катерів;
  • 2 вертольоти;

Наразі на місці події знаходяться пошуково-рятувальні фрегати та вертольоти для продовження пошуків членів екіпажу. Відомо, що на судні було 14 членів людей, з яких екіпажу 9 залишаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, майже тисяча тонн української пшениці могла піти під воду у Ренійському порту. Судно з Констанци рятували всю ніч. Судновласник пояснив інцидент тим, що під час вантажних робіт до машинного відділення почала надходити вода. П'ять румунських моряків врятувалися, але перешкодити затопленню баржі не могли.

Крім того, за весь час, що працює "зернова угода", Україна поставила майже 2 мільйони тонн харчової пшениці. Обсяг міг бути у два рази більше, проте інспекційні комісії гальмують цей процес.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB