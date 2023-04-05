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Возле Турции затонуло судно, следовавшее на Одесчину за зерном

5 апреля 2023 16:28
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Поисковая операция продолжается
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У побережья турецкой Анталии затонуло африканское судно. Грузовое судно отправилось из турецкого порта Искендерун в Измаил.

Об этом сообщает Турецкая береговая охрана.

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Спасательная операция

Как только Турецкая береговая охрана получила сообщение о затонувшем судне, был введен общий экстренный вызов всем судам в регионе.

В результате спасательных работ 2 человека были спасены вертолетом береговой охраны и доставлены в бригаду экстренной медицинской помощи в Финике, а 3 человека спасены коммерческим судном, курсировавшим в регионе.

На место происшествия немедленно направили:

  • 1 корвет береговой охраны;
  • 7 катеров;
  • 2 вертолета;

На месте происшествия находятся поисково-спасательные фрегаты и вертолеты для продолжения поисков членов экипажа. Известно, что на судне было 14 членов, из которых экипажа 9 остаются пропавшими без вести.

Напомним, почти тысяча тонн украинской пшеницы могла уйти под воду в Ренийском порту. Судно из Констанцы спасали всю ночь. Судовладелец объяснил инцидент тем, что во время грузовых работ в машинное отделение начала поступать вода. Пять румынских моряков спаслись, но помешать затоплению баржи не могли.

Кроме того, за все время, работающее "зерновое соглашение", Украина поставила почти 2 миллиона тонн пищевой пшеницы. Объем мог быть в два раза больше, однако инспекционные комиссии тормозят этот процесс.

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