Возле Турции затонуло судно, следовавшее на Одесчину за зерном

Поисковая операция продолжается

У побережья турецкой Анталии затонуло африканское судно. Грузовое судно отправилось из турецкого порта Искендерун в Измаил.

Об этом сообщает Турецкая береговая охрана.

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Спасательная операция

Как только Турецкая береговая охрана получила сообщение о затонувшем судне, был введен общий экстренный вызов всем судам в регионе.

В результате спасательных работ 2 человека были спасены вертолетом береговой охраны и доставлены в бригаду экстренной медицинской помощи в Финике, а 3 человека спасены коммерческим судном, курсировавшим в регионе.

На место происшествия немедленно направили:

1 корвет береговой охраны;

7 катеров;

2 вертолета;

На месте происшествия находятся поисково-спасательные фрегаты и вертолеты для продолжения поисков членов экипажа. Известно, что на судне было 14 членов, из которых экипажа 9 остаются пропавшими без вести.

Напомним, почти тысяча тонн украинской пшеницы могла уйти под воду в Ренийском порту. Судно из Констанцы спасали всю ночь. Судовладелец объяснил инцидент тем, что во время грузовых работ в машинное отделение начала поступать вода. Пять румынских моряков спаслись, но помешать затоплению баржи не могли.

Кроме того, за все время, работающее "зерновое соглашение", Украина поставила почти 2 миллиона тонн пищевой пшеницы. Объем мог быть в два раза больше, однако инспекционные комиссии тормозят этот процесс.