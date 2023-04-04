Потенціал "зернового коридору" удвічі більший, ніж його нинішні результати

За добу в Босфорі перевіряють всього три судна

За весь час, що працює "зернова угода", Україна поставила майже 2 мільйони тонн харчової пшениці. Обсяг міг бути у два рази більше, проте інспекційні комісії гальмують цей процес.

Про це повідомив генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.

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"Через роботу спільних інспекційних комісій через Босфорську протоку проходить за добу менш як 3 кораблів. А технічна спроможність – 7 кораблів. Тобто більше ніж у 2 рази гальмується проходження дуже важливих вантажів з України", — зазначив Павло Коваль.

За словами експерта, Україна успішно поставила майже 2 мільйони тонн харчової пшениці до країн, таких як Бангладеш, Лівія, Ємен та Йорданія. Він додав, що країна виконала всі свої зобов'язання, попри на закиди агресора про те, що збіжжя продається за допомогою зернових коридорів до багатих країн.

Також, через війну, Україна втратила деякі ринки, зокрема в Індонезії. Потреба цієї країни складає 11 мільйонів тонн пшениці на рік, а Україна забезпечувала 2 мільйони тонн, що становить четверту частину від потреби. У цьому році ж, через логістичні проблеми, Україна може поставити лише 300-350 тисяч тонн.

Нагадаємо, що за минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 20 суден покинули українські порти. На їхньому борту було майже мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування.

Також зазначимо, що порти "Чорноморськ" та "Південний" відправили 3 судна з продовольством для країн Азії. Серед них балкер ASL ILEANA з 54,6 тисячі тонн пшениці для Бангладешу.