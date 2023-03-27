З портів Великої Одеси вийшли ще 3 судна із зерном

150 тисяч тонн зерна прямують до країн Азії

Сьогодні порти "Чорноморськ" та "Південний" відправили 3 судна з продовольством для країн Азії. Серед них балкер ASL ILEANA з 54,6 тисячі тонн пшениці для Бангладешу.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Бангладеш гостро відчуває економічну кризу, внаслідок якої населення стикається з проблемою купівлі продовольства за високими цінами. Водночас країна залишається ключовим споживачем української пшениці — з початку роботи "Зернової ініціативи" країна отримала понад 710 тисяч тонн пшениці з України", — йдеться у повідомленні.

В Міністерстві інфраструктури наголошують, ці обсяги могли б бути вище, якби росіяни цілеспрямовано не сповільнювали інспекції суден в Туреччині.

"Завдяки "Зерновій ініціативі" та наявності українського зерна на ринку світові ціни на продовольство утримуються від подальшого зростання. Це дозволяє таким країнам як Бангладеш забезпечувати населення продовольством", — зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 848 суден, які експортували 25,9 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. Наразі в портах Великої Одеси на 19 суден вантажать 680 тисяч тонн агропродукції. По "зерновому коридору" рухаються 3 судна під завантаження.

Ситуація з інспекціями в територіальних водах Туреччини стабільна важка: на добу відбувається в середньому 6 інспекцій як на вхід до портів, так і на вихід (половина від затвердженого плану), а на інспекцію в черзі очікують 94 судна.