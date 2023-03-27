Из портов Большой Одессы вышли еще 3 судна с зерном

150 тысяч тонн зерна направляются в страны Азии

Сегодня порты "Черноморск" и "Южный" отправили 3 судна с продовольствием для стран Азии. Среди них балкер ASL ILEANA с 54,6 тысяч тонн пшеницы для Бангладеша.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Бангладеш остро ощущает экономический кризис, в результате которого население сталкивается с проблемой покупки продовольствия по высоким ценам. В то же время страна остается ключевым потребителем украинской пшеницы — с начала работы "Зерновой инициативы" страна получила более 710 тысяч тонн пшеницы из Украины", — говорится в сообщении.

В Министерстве инфраструктуры подчеркивают, что эти объемы могли бы быть выше, если бы россияне целенаправленно не замедляли инспекции судов в Турции.

"Благодаря "Зерновой инициативе" и наличию украинского зерна на рынке мировые цены на продовольствие воздерживаются от дальнейшего роста. Это позволяет таким странам как Бангладеш обеспечивать население продовольствием ", — отметили в министерстве.

Напомним, с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 848 судов, экспортировавших 25,9 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. В портах Большой Одессы на 19 судов грузят 680 тысяч тонн агропродукции. По "зерновому коридору" двигаются 3 судна под погрузку.

Ситуация с инспекциями в территориальных водах Турции стабильна тяжелая: в сутки происходит в среднем 6 инспекций как на вход в порты, так и на выход (половина от утвержденного плана), а инспекцию в очереди ожидают 94 судна.