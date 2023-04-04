Потенциал "зернового коридора" вдвое больше, чем его нынешние результаты

За сутки в Босфоре проверяют всего три судна

За все время работающего "зернового соглашения" Украина поставила почти 2 миллиона тонн пищевой пшеницы. Объем мог быть в два раза больше, однако инспекционные комиссии тормозят этот процесс.

Об этом сообщил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

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"Из-за работы совместных инспекционных комиссий через Босфорский пролив проходит в сутки менее 3 кораблей. А техническая способность — 7 кораблей. То есть более чем в 2 раза тормозится прохождение очень важных грузов из Украины", — отметил Павел Коваль.

По словам эксперта, Украина успешно поставила почти 2 миллиона тонн пищевой пшеницы в страны, такие как Бангладеш, Ливия, Йемен и Иордания. Он добавил, что страна выполнила все свои обязательства, несмотря на упреки агрессора, что зерно продается с помощью зерновых коридоров в богатые страны.

Также, из-за войны, Украина потеряла некоторые рынки, в частности в Индонезии. Потребность этой страны составляет 11 миллионов тонн пшеницы в год, а Украина обеспечивала 2 миллиона тонн, что составляет четвертую часть потребности. В этом году из-за логистических проблем Украина может поставить только 300-350 тысяч тонн.

Напомним, что за прошлую неделю в рамках "зерновой инициативы" 20 судов покинули украинские порты. На их борту было около миллиона тонн зерна и других продуктов питания.

Также отметим, что порты "Черноморск" и "Южный" отправили 3 судна с продовольствием для стран Азии. Среди них балкер ASL ILEANA с 54,6 тысячи тонн пшеницы для Бангладеша.