"Зернова угода": скільки агропродукції вдалось експортувати за тиждень

рф саботує перевірки в Босфорі

За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 20 суден покинули українські порти. На їхньому борту було майже мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Читайте також:

"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.

Обсяги експорту рф

Тим часом рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 100 суден, з них 25 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 137 суден, з них 33 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо що порти "Чорноморськ" та "Південний" відправили 3 судна з продовольством для країн Азії. Серед них балкер ASL ILEANA з 54,6 тисячі тонн пшениці для Бангладешу.

Також зазначимо що, за тиждень роботи "зернового коридору" з 20 по 26 березня через морські порти Одеської області було експортовано 804 тисячі тонн агропродукції. Показники експорту впали на 26%.