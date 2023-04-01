"Зерновое соглашение": сколько агропродукции удалось экспортировать за неделю

рф саботирует проверки в Босфоре

За прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 20 судов покинули украинские порты. На их борту было около миллиона тонн зерна и других продуктов питания.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.

Объемы экспорта рф

Тем временем россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах россии проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 100 судов, из них 25 судов двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 137 судов, из них 33 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, что порты "Черноморск" и "Южный" отправили 3 судна с продовольствием для стран Азии. Среди них балкер ASL ILEANA с 54,6 тысячи тонн пшеницы для Бангладеша.

Также отметим, что за неделю работы "зернового коридора" с 20 по 26 марта через морские порты Одесской области было экспортировано 804 тысячи тонн агропродукции. Показатели экспорта упали на 26%.