"Зерновой коридор": экспорт из портов Большой Одессы увеличился на 6%

Кукуруза снова лидер по экспорту

За неделю работы "зернового коридора" с 27 марта по 2 апреля через морские порты Одесской области было экспортировано 852 тысяч тонн агропродукции. Показатели экспорта выросли на 6%.

Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.

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Следует отметить, что количество загруженных кораблей составляло 18 единиц, что на 4 судна меньше показателя на прошлой неделе.

Основные виды экспортируемой продукции во время 35-й недели работы "зернового коридора" были:

кукуруза (55% экспорта за этот период);

пшеница (30%);

подсолнечное масло (14%).

Куда экспортировали продовольствие

Украинская продукция направилась в Азии (Китай, Бангладеш, Турция и другие), Европы (Испания, Португалия, Нидерланды и другие) и Африки (Египет).

Следует упомянуть, что 18 марта было принято решение о пролонгации работы "зернового коридора" на 120 дней. С начала его работы с 1 августа 2022 по 2 апреля 2023 удалось экспортировать почти 27 млн тонн агропродукции нашим иностранным партнерам.

Тем временем у побережья турецкой Анталии затонуло африканское судно, следовавшее на Одесщину за зерном. Грузовое судно отправилось из турецкого порта Искендерун в Измаил.

Также отметим, что за все время работающего "зернового соглашения" Украина поставила почти 2 миллиона тонн пищевой пшеницы. Объем мог быть в два раза больше, однако инспекционные комиссии тормозят этот процесс.