Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Порт в Одесской области увеличил перечень грузов: что именно транспортируют arrow

Порт в Одесской области увеличил перечень грузов: что именно транспортируют

21 апреля 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Морской торговый порт в Одесской области расширил номенклатуру грузов
Сотрудники торгового порта проверяют груз. Фото: ГП "ИЗМ МТП"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

За 2023 Измаильский порт перегрузил 197 тыс. тонн груза. В основном государственное предприятие занималось транспортировкой импортных судов.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Измаильский морской торговый порт".

Читайте также:

"Контейнерные грузы для Измаильского порта — это не столько новое направление, сколько немного забытое старое. С началом широкомасштабной агрессии России против Украины транспортная логистика страны претерпела значительные изменения, и контейнерные перевозки по Дунаю получили новый импульс", — подчеркивают в предприятии.

Наиболее распространенные грузы

  • минеральные удобрения;
  • карбамид;
  • соль;
  • цемент;
  • булгур;
  • рис.

Отметим, что с 1 марта порт начал работу по двум контейнерным линиям — из Турции и Румынии. С нарастающим итогом с начала этого года было перегружено 1428 TEU (двадцатифутовый эквивалент) контейнерных грузов.

Также в марте этого года Измаильский морской торговый порт переработал самый большой в своей истории объем грузов — 721,5 тысячи тонн.

Напомним, Украинское Дунайское пароходство обратилось в полицию и суд о возвращении незаконно арендованных фонарей. Фрахтователь гарантировал, что после завершения договора вернет фонари и оплатит буксировку из порта Южный в порт Измаил. Договор завершился в конце 2013 года, впрочем, фонари все еще в Южном.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас