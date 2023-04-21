Морской торговый порт в Одесской области расширил номенклатуру грузов

Сотрудники торгового порта проверяют груз. Фото: ГП "ИЗМ МТП"

За 2023 Измаильский порт перегрузил 197 тыс. тонн груза. В основном государственное предприятие занималось транспортировкой импортных судов.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Измаильский морской торговый порт".

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"Контейнерные грузы для Измаильского порта — это не столько новое направление, сколько немного забытое старое. С началом широкомасштабной агрессии России против Украины транспортная логистика страны претерпела значительные изменения, и контейнерные перевозки по Дунаю получили новый импульс", — подчеркивают в предприятии.

Наиболее распространенные грузы

минеральные удобрения;

карбамид;

соль;

цемент;

булгур;

рис.

Отметим, что с 1 марта порт начал работу по двум контейнерным линиям — из Турции и Румынии. С нарастающим итогом с начала этого года было перегружено 1428 TEU (двадцатифутовый эквивалент) контейнерных грузов.

Также в марте этого года Измаильский морской торговый порт переработал самый большой в своей истории объем грузов — 721,5 тысячи тонн.

Напомним, Украинское Дунайское пароходство обратилось в полицию и суд о возвращении незаконно арендованных фонарей. Фрахтователь гарантировал, что после завершения договора вернет фонари и оплатит буксировку из порта Южный в порт Измаил. Договор завершился в конце 2013 года, впрочем, фонари все еще в Южном.