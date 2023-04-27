В Одесской области модернизируют логистику для развития Дунайских портов

Грузовой порт на Дунае. Фото: УНИАН

Международные партнеры готовы инвестировать в развитие Дунайских портов. В настоящее время они важны для продовольственной безопасности мира.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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По информации ведомства, в прошлом году Дунайские порты смогли перегрузить более 16 млн. тонн. Это втрое больше, чем довоенный максимум.

"В этом году в планах увеличить объем грузов до 20 миллионов тонн. Дунайский кластер привлекает все имеющиеся мощности для перевалки грузов. Инвестиции в его развитие помогут продовольственной безопасности Украины и мира", — говорится в сообщении агентства.

Что необходимо сделать

Построить перегрузочный комплекс,

завершить строительство судоходного пути Дунай-Черное море,

капитально отремонтировать пирсы,

купить специальное многофункциональное оборудование для обеспечения работы портов Рени, Измаил и Вилково.

Отметим, что развитие логистических маршрутов в Дунайские порты является одним из приоритетных. В настоящее время разрабатывается план модернизации дорог в порты на границе с Молдовой.

Напомним, Европейский банк реконструкции будет способствовать развитию Дунайского портового кластера. Проект с реализацией планов уже готов. Международная компания Royal HaskoningDHV разработала перечень мер по увеличению пропускной способности Дунайских портов, касающихся инвестиционных, операционных и регуляторных изменений как в Украине, так и в Молдове, и в Румынии.