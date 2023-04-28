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На Одещині збільшиться пропускна спроможність з Молдовою: деталі

28 квітня 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині збільшиться пропускна спроможність з Молдовою
Олександр Кубраков. Фото: Мінінфраструктури
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Україна збільшує пропускну спроможність прикордонних переходів з Молдовою, зокрема й на Одещині. Спростити контрольні процедури планують найближчим часом.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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За інформацією відомства, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр інфраструктури  Республіки Молдова Лілія Добіджа підписали Протокол про внесення змін до Угоди між Урядами України та Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту. Це допоможе швидше здійснювати перехід між митними постами.

Що саме зміниться

Здійснюватиметься проїзд без зупинки територією України між пунктами пропуску "Фрікацей — Етулія" та "Рені — Джурджюлешть". Це сприятиме збільшенню обсягу вантажів, які перевозяться залізницею.

"Запровадження беззупинкового проїзду між пунктами пропуску "Фрікацей — Етулія" та "Рені — Джуржюлешть" в обох напрямках дозволить нам пришвидшити та наростити обсяги перевезень залізницею", — зазначає міністр Олександр Кубраков. 

Він зазначає, що ці зміни дуже важливі для подальшого розвитку Дунайського портового кластера. А порти Ізмаїл та Рені розширять номенклатуру вантажів.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції сприятиме розвитку Дунайського портового кластера. Проєкт з реалізацією планів вже готовий. Міжнародна компанія Royal HaskoningDHV розробила перелік заходів щодо збільшення пропускної здатності Дунайських портів, які стосуються інвестиційних, операційних та регуляторних змін як в Україні, так і в Молдові, і в Румунії.

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