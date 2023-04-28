Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области увеличится пропускная способность с Молдовой: детали arrow

В Одесской области увеличится пропускная способность с Молдовой: детали

28 апреля 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области увеличится пропускная способность с Молдовой
Александр Кубраков. Фото: Мининфраструктуры
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украина увеличивает пропускную способность пограничных переходов с Молдовой, в том числе и в Одесской области. Упростить контрольные процедуры планируется в ближайшее время.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Читайте также:

По информации ведомства, Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр инфраструктуры Республики Молдова Лилия Добиджа подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительствами Украины и Республики Молдова о деятельности железнодорожного транспорта. Это поможет быстрее совершать переход между таможенными постами.

Что именно изменится

Осуществляется проезд без остановки по территории Украины между пунктами пропуска "Фрикацей — Этулия" и "Рени — Джурджюлешть". Это будет способствовать увеличению объема грузов, перевозимых по железной дороге.

"Введение безостановочного проезда между пунктами пропуска "Фрикацей — Этулия" и "Рени — Джуржюлешть" в обоих направлениях позволит нам ускорить и нарастить объемы перевозок по железной дороге", — отмечает министр Александр Кубраков.

Он отмечает, что эти изменения очень важны для дальнейшего развития Дунайского портового кластера. А порты Измаил и Рени расширят номенклатуру грузов.

Напомним, Европейский банк реконструкции будет способствовать развитию Дунайского портового кластера. Проект с реализацией планов уже готов. Международная компания Royal HaskoningDHV разработала перечень мер по увеличению пропускной способности Дунайских портов, касающихся инвестиционных, операционных и регуляторных изменений как в Украине, так и в Молдове, и в Румынии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас