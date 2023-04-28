В Одесской области увеличится пропускная способность с Молдовой

Александр Кубраков. Фото: Мининфраструктуры

Украина увеличивает пропускную способность пограничных переходов с Молдовой, в том числе и в Одесской области. Упростить контрольные процедуры планируется в ближайшее время.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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По информации ведомства, Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр инфраструктуры Республики Молдова Лилия Добиджа подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительствами Украины и Республики Молдова о деятельности железнодорожного транспорта. Это поможет быстрее совершать переход между таможенными постами.

Что именно изменится

Осуществляется проезд без остановки по территории Украины между пунктами пропуска "Фрикацей — Этулия" и "Рени — Джурджюлешть". Это будет способствовать увеличению объема грузов, перевозимых по железной дороге.

"Введение безостановочного проезда между пунктами пропуска "Фрикацей — Этулия" и "Рени — Джуржюлешть" в обоих направлениях позволит нам ускорить и нарастить объемы перевозок по железной дороге", — отмечает министр Александр Кубраков.

Он отмечает, что эти изменения очень важны для дальнейшего развития Дунайского портового кластера. А порты Измаил и Рени расширят номенклатуру грузов.

Напомним, Европейский банк реконструкции будет способствовать развитию Дунайского портового кластера. Проект с реализацией планов уже готов. Международная компания Royal HaskoningDHV разработала перечень мер по увеличению пропускной способности Дунайских портов, касающихся инвестиционных, операционных и регуляторных изменений как в Украине, так и в Молдове, и в Румынии.