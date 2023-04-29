Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Послевоенное восстановление Одесчины: что именно планируют сделать arrow

Послевоенное восстановление Одесчины: что именно планируют сделать

29 апреля 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе планируют послевоенное восстановление региона
Мустафа Найем на форуме восстановления Одесчины. Фото: Мининфраструктуры
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе представили первые проекты восстановления и развития пограничной инфраструктуры. Это необходимо для решения логистических проблем в направлении портов области.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Читайте также:

По словам главы агентства восстановления Мустафы Найема, именно сейчас актуально стратегическое планирование послевоенного восстановления и модернизации Одесской области.

"Одесская область граничит с Румынией и Молдовой, а сеть дорог ведет к ключевым портам во время войны. Агентство работает над обеспечением логистики по этим направлениям", — отмечает Мустафа Найем.

Также в агентстве отмечают, что чрезвычайно необходимо восстановить инфраструктуру региона, наиболее пострадавшую от боевых действий.

"Мы уже получили заявку на приоритетный проект восстановления — девятиэтажный жилой дом в Сергеевке. После утверждения портфеля приоритетных объектов Министерством, можем начать работы", — добавляет Найем.

Напомним, Украина увеличивает пропускную способность пограничных переходов с Молдовой, в том числе и в Одесской области. Упростить контрольные процедуры планируется в ближайшее время. Также планируется реконструкция автомобильной дороги М-15 Одесса — Рени.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас