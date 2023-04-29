В Одессе планируют послевоенное восстановление региона

Мустафа Найем на форуме восстановления Одесчины. Фото: Мининфраструктуры

В Одессе представили первые проекты восстановления и развития пограничной инфраструктуры. Это необходимо для решения логистических проблем в направлении портов области.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

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По словам главы агентства восстановления Мустафы Найема, именно сейчас актуально стратегическое планирование послевоенного восстановления и модернизации Одесской области.

"Одесская область граничит с Румынией и Молдовой, а сеть дорог ведет к ключевым портам во время войны. Агентство работает над обеспечением логистики по этим направлениям", — отмечает Мустафа Найем.

Также в агентстве отмечают, что чрезвычайно необходимо восстановить инфраструктуру региона, наиболее пострадавшую от боевых действий.

"Мы уже получили заявку на приоритетный проект восстановления — девятиэтажный жилой дом в Сергеевке. После утверждения портфеля приоритетных объектов Министерством, можем начать работы", — добавляет Найем.

Напомним, Украина увеличивает пропускную способность пограничных переходов с Молдовой, в том числе и в Одесской области. Упростить контрольные процедуры планируется в ближайшее время. Также планируется реконструкция автомобильной дороги М-15 Одесса — Рени.