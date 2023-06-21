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Штрафуют автоматически: где в Одесской области установили систему WIM

21 июня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Штрафуют автоматически: где в Одесской области установили систему WIM
Система автоматической фиксации нарушений. Фото: Служба восстановления в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На автомобильной дороге М-15 Одесса — Рени, недалеко от села Монаши, установлена и настроена современная система взвешивания в движении (Weigh-in-Motion, WIM). Эта новая технология мониторит транспортную нагрузку на дорогу в режиме реального времени, обеспечивая выполнение требований габаритов и веса транспортных средств, а также предоставляя необходимую информацию для наложения штрафов за нарушение габаритно-весовых ограничений.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Что такое системы WIM

Основная цель системы WIM состоит в обнаружении перегруженных грузовиков, движущихся по украинским дорогам, без необходимости остановки транспортного потока. Благодаря этому новому решению, контроль за нагрузкой может осуществляться без помех, что способствует предотвращению повреждений дорожного покрытия, путей и ухабов.

Фото: Служба восстановления в Одесской области
Система WIM. Фото: Служба восстановления в Одесской области

Система WIM не только фиксирует перегрузку, но и собирает и структурирует данные о трафике на конкретных участках автомобильных дорог. Это позволяет проводить анализ транспортного потока и внедрять необходимые меры для улучшения инфраструктуры и безопасности дорожного движения.

Где в Одесской области установлена система WIM

Подобные системы WIM уже успешно функционируют на других автодорогах Одесчины, в частности на трассах М-05 Киев - Одесса (на мосту через Хаджибейский лиман), Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши и Т-16-27 КПП "Августовское" — Тарутино — Арциз — Сарата. Это важный шаг в улучшении контроля за соблюдением правил дорожного движения и сохранением качества дорог на территории области.

Напомним, за первую неделю работы новой системы WIM на Хаджибейском мосту, которая заработала 24 апреля с 6 полосами движения, было зафиксировано нарушение габаритно-весовых норм более полумиллиона гривен. Этот участок дороги является одним из самых загруженных на трассе М-05 Киев — Одесса, и из-за усиленного трафика проверить все грузовики на наличие нарушений было невозможно.

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