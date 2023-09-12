Мининфраструктуры строит на Одесчине площадку для грузовых автомобилей

Грузовые автомобили. Фото: google

Речные порты в Одесской области, стали единственным способом экспорта агропродукции судами. Впрочем, это создает немало логистических проблем для региона и водителей грузовых автомобилей с продовольствием. В Одесской области достраивают площадку для грузовиков площадью в четыре гектара. Это должно разгрузить дорогу.

Об этом Новини.LIVE узнали от начальника Одесской ОВО Олега Кипера.

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"Немножечко мы дороги сохранили, но сейчас идет осень. Грузовики стоят на обочине, пойдут дожди, они оттуда не уедут. Это бесконечный процесс. Перед Измаилом Министерство инфраструктуры заканчивает достраивать площадку. Там сделаем определенные условия, душевые, туалеты, кафе. Вы же понимаете, сегодня у почти всей страны выход один — это Дунай", — отметил Олег Кипер.

Начальник Одесской ОВА добавил, что с одной стороны для региона экспортные пути — это плюс, но с другой стороны разбивается инфраструктура и на нее необходимо выделять средства.

Изменения для водителей грузовиков

Начиная с 10:00 до 18:00, на всех автомобильных дорогах Одесчины запрещено движение транспортных средств, имеющих вес свыше 24 тонн и нагрузку на ось более 7 тонн. Эта новая норма охватывает все дороги области, даже объездные маршруты.

Напомним, на автомобильной дороге М-15 Одесса — Рени недалеко от села Монаши установлена и настроена современная система взвешивания в движении (Weigh-in-Motion, WIM). Эта новая технология мониторит транспортную нагрузку на дорогу в режиме реального времени, обеспечивая выполнение требований габаритов и веса транспортных средств, а также предоставляя необходимую информацию для наложения штрафов за нарушение габаритно-весовых ограничений.