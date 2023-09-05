На Одещині набрали чинності нові правила руху вантажівок: о котрій годині їздити заборонено

Вантажівка. Фото: google

Починаючи з 10:00 й до 18:00, на всіх автомобільних дорогах Одещини заборонено рух транспортних засобів, які мають вагу понад 24 тонни та навантаження на вісь понад 7 тонн. Ця нова норма охоплює усі дороги області, навіть об'їзні маршрути.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Зміни для водіїв вантажівок

"Скупчення вантажівок на дорогах також перешкоджає руху спецтранспорту, що неприпустимо в умовах воєнного часу. Наявні обмеження спрямовані на вирішення комплексу проблемних питань, що виникли в умовах воєнного стану", — йдеться в повідомленні.

Підприємства та водіїв закликають розраховувати свій робочий графік та логістику таким чином, щоб уникнути скупчення вантажівок на обочинах, тим самим не заважаючи місцевим мешканцям і спецтранспорту на автошляхах.

Для тих, хто займається перевезенням зерна, олії та інших вантажів і має потребу в таких перепустках, можна звернутися до Одеської обласної державної (військової) адміністрації для отримання консультації та додаткових вказівок за телефонами: (048) 718 93 87, (048) 718 95 20.

За умови наявності перепусток у комендантську годину рух вантажівок дозволяється.

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, на автомобільній дорозі М-15 Одеса — Рені неподалік села Монаші встановлено та налаштовано сучасну систему зважування в русі (Weigh-in-Motion, WIM). Ця нова технологія моніторить транспортне навантаження на дорогу у режимі реального часу, забезпечуючи виконання вимог щодо габаритів та ваги транспортних засобів, а також надаючи необхідну інформацію для накладання штрафів за порушення габаритно-вагових обмежень.