На Одещині набрали чинності нові правила руху вантажівок: о котрій годині їздити заборонено
Починаючи з 10:00 й до 18:00, на всіх автомобільних дорогах Одещини заборонено рух транспортних засобів, які мають вагу понад 24 тонни та навантаження на вісь понад 7 тонн. Ця нова норма охоплює усі дороги області, навіть об'їзні маршрути.
Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зміни для водіїв вантажівок
"Скупчення вантажівок на дорогах також перешкоджає руху спецтранспорту, що неприпустимо в умовах воєнного часу. Наявні обмеження спрямовані на вирішення комплексу проблемних питань, що виникли в умовах воєнного стану", — йдеться в повідомленні.
Підприємства та водіїв закликають розраховувати свій робочий графік та логістику таким чином, щоб уникнути скупчення вантажівок на обочинах, тим самим не заважаючи місцевим мешканцям і спецтранспорту на автошляхах.
Для тих, хто займається перевезенням зерна, олії та інших вантажів і має потребу в таких перепустках, можна звернутися до Одеської обласної державної (військової) адміністрації для отримання консультації та додаткових вказівок за телефонами: (048) 718 93 87, (048) 718 95 20.
За умови наявності перепусток у комендантську годину рух вантажівок дозволяється.
Нагадаємо, на автомобільній дорозі М-15 Одеса — Рені неподалік села Монаші встановлено та налаштовано сучасну систему зважування в русі (Weigh-in-Motion, WIM). Ця нова технологія моніторить транспортне навантаження на дорогу у режимі реального часу, забезпечуючи виконання вимог щодо габаритів та ваги транспортних засобів, а також надаючи необхідну інформацію для накладання штрафів за порушення габаритно-вагових обмежень.